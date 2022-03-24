輔英科大生物科技系一年級生埕誼誠從小就喜歡觀賞魚，他親自培育的鬥魚參加2022第四屆觀賞魚產業推廣國際交流比賽，擊敗各國「佳麗」，贏得鬥魚將軍紅黑組全場總冠軍殊榮。埕誼誠目前參與ROTC大學儲備軍官訓練團，未來畢業後將加入空軍，報效國家。

該賽事由屏東縣生技觀賞魚養殖發展協會主辦，上月於熱帶農業特色產業園區屏東農業物產館舉行，雖受疫情影響仍有泰國等六國的觀賞魚廠商、俱樂部，將孔雀魚及鬥魚寄運到台灣參賽，競爭激烈。家住屏東市的埕誼誠，家人未從事養殖，但他從小就喜歡觀賞魚，小學三年級開始自學，從百科全書研究如何繁殖鬥魚，埕誼誠表示，鬥魚如其名，個性凶猛好鬥，就算分隔開來養，但只要看得見對方，就會展開魚鰭爭艷，因此必須單獨飼養，並以隔板阻絕視線，由於愈養愈多，飼養瓶也從家陽台增至室內。而鬥魚喜食豐年蝦，但坊間沒有賣豐年蝦，他只好買豐年蝦卵來孵化。

埕誼誠就讀屏東大同高中二年級時，首次參加比賽，對繁殖技術頗有心得的埕誼誠，去年高中畢業後選擇就讀輔英科大生物科技系。埕誼誠對系裡的「分子生物實驗室」最感興趣，他學習運用基因預測鬥魚的下一代，讓他對結果很滿意。累積經驗後，今年二月他從飼養的約一百五十尾鬥魚中，挑選出八尾參賽，魚體顏色純淨厚實，鰭形整齊無缺點，活力與臨場表現特佳，一路過關斬將，奪得鬥魚將軍紅黑組全場總冠軍。

生物科技系主任王昭凱表示，埕誼誠雖鍾情於鬥魚，但興趣往往不能當飯吃，去年就「超前部署」，參加ROTC大學儲備軍官訓練團，成功入選空軍，利用假日到岡山空軍官校受訓，未來畢業即就業，投身空軍行列，捍衛台灣疆土。王昭凱指出，輔英鄰近屏東生物科技園區，生科系培育學生高科技生物技術，大四至產業實習，並依學生特性而適性教學，同時隨產業需求調整課程，未來配合5G物聯網大數據，讓農漁業養殖、生物藥劑製造、檢驗醫療技術等都可升級，以提升國際競爭力。