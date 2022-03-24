訊連(5203)子公司玩美移動也進軍NFT市場，首次推出VTO-NFT（Virtual Try-on NFT，虛擬試妝及試戴數位收藏品），為消費者帶來可產生虛擬互動的全新NFT體驗。這項跨時代、創新使用擴增實境AR科技的VTO-NFT，有別於現在市面上僅有圖像、影音或音訊檔案的NFT形式，並賦能美妝和時尚品牌提供消費者新一代可虛擬試妝、穿戴式NFT體驗，品牌可透過自有數位平台（如官網或App）提供VTO-NFT體驗。

玩美移動提供的VTO-NFT將消費者的NFT體驗提升到新境界，透過個人化互動體驗，將VTO-NFT功能帶進日常生活。藉由此數位體驗，消費者可嘗試多種美妝和時尚虛擬品項，包含妝容、腕錶、珠寶、眼鏡、美甲等。

玩美移動創新的全方位VTO-NFT科技解決方案，簡化NFT整體創建過程，並為期望能引領可穿戴NFT趨勢的品牌提供簡單實用的上架途徑；憑藉時下最流行及最廣泛使用的NFT交易及支付平台，協助美妝和時尚品牌滿足客戶需求。

玩美移動創辦人暨CEO張華禎指出，玩美移動提供全新VTO-NFT數位藏品協助品牌以高互動性的AR虛擬試妝、試戴品項，除提升消費者體驗，亦能提供美妝及時尚品牌創造全新渠道收益的機會，並為消費者提供NFT領域未可及的互動及個人化定位。

玩美移動日前與美國上市公司Provident Acquisition Corp.（開曼群島成立,NASDAQ：PAQC）合併案，合併之後，玩美移動Perfect Corp為存續公司，並擬用新的股票代碼PERF預計今年第三季在美國納斯達克（Nasdaq）上市。