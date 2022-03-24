大地酒店成立7周年，為了迎接週年慶的到來，大地酒店每一位員工合力製作出鋪滿花朵、溫馨可愛的7週年巨型蛋糕，即日起放置於知名打卡景點-光陰部落藏書閣展示，並同步推出「與蛋糕拍照打卡送馬卡龍」、「粉絲團留言抽大眾風呂招待券、環遊世界雙人下午茶招待券」等一系列好禮活動。

館內餐廳及休閒設施亦共襄盛舉，推出消費滿千就可以超優惠價格體驗美人湯、餐點第二套半價、泡湯送高級面膜等多重優惠，邀請您與大地酒店一同歡度七週年。

即日起來館旅客只要與7週年大蛋糕拍照打卡，並公開分享於Facebook、Instagram等社群軟體，即可憑手機畫面至櫃檯換取「開心果馬卡龍」1盒，共計700盒馬卡龍不限時間，送完為止。

另於大地酒店FB粉絲團將舉辦「祝大地酒店生日快樂」活動，只要於週年慶活動貼文下方留言，並公開分享該貼文，就可以獲得抽獎機會，4月8日活動結束時，將公開抽出7位幸運兒，獲得價值1600元的「平日大眾風呂招待券」，另外再抽出7位幸運兒獲得價值1408元的「環遊世界雙人下午茶」，邀請至大地酒店一起分享喜悅。

館內3間餐廳及休閒部也推出週年慶相關優惠！奇岩一號首推「美饌佳餚泡湯趣」，即日起不分平假日，凡於北投奇岩一號每人用餐消費滿1千元，憑發票即可用1000元超優惠價加購原價1600元的大眾風呂；而每桌消費滿2千元，可用1800元加購原價2300元的雙人獨立湯屋。

喜歡西餐廳近期推出的「環遊世界下午茶」受到熱烈迴響，集結了世界各國的鹹甜點讓人食指大動，三月底前享用下午茶，拍照打卡分享就送每人1杯220元的氣泡酒。月兒彎彎涮涮鍋則推出套餐第二套半價的超值方案。

休閒溫泉區慶生也不落人後，4月起至大眾風呂泡湯，即贈送高級面膜1片及SPA500元折價券1張；至獨立湯屋消費，則贈送高級面膜2片及SPA500元折價券2張，就是要讓所有旅客神清氣爽、鮮眉亮眼的陪大地酒店一同過生日。