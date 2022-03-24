澎湖縣長賴峰偉、澎湖縣議長劉陳昭玲共同出席澎湖國際海上花火節的20周年 記者會。（澎湖縣政府提供／林瑞益澎湖傳真）

今年澎湖國際海上花火節邁向20周年，澎湖縣長賴峰偉24日宣布，將以「精彩永續綻放」為主軸，再次攜手LINE延續澎湖觀光熱潮，打響新冠肺炎悶了2年的國內旅遊市場。煙火秀將搭配無人機演出，作為特別的開場秀。

賴峰偉、澎湖縣議長劉陳昭玲共同出席記者會，賴峰偉說明，他3年前特別邀請旅遊處長陳美齡回澎湖主掌觀光大旗，第一年就推出高科技的無人機表演，一開始只有100架而已，今年超越往年除每場有500架無人機演出，開閉幕場也將另搭配200架無人機作為亮點儀式的橋段。

而煙火秀規模更勝以往，並利用大型無人機搭載煙火的新型態表演方式，作為特別的開場秀，帶來氣勢磅礡的華麗演出，打造令人驚豔的無人機燈光秀。

陳美齡指出，縣府積極地與LINE攜手打造專屬澎湖花火節的全方位行銷活動，透過線上線下的虛實融合，活絡國內消費和商圈經濟，同時邀請澎湖地區店家加入，超過85％的參與店家皆對熱點的線上免費行銷曝光深感興趣，已有註冊LINE熱點的澎湖店家數已超過2824家。

澎湖縣政府旅遊處表示，今年花火節活動將自4月25日到6月30日每周一、四舉辦，另外規畫5月21日配合澎水百年校慶周末加場，以及5月28日七美場、6月11日望安場以及6月25日吉貝場等三個離島場次，總計24場花火活動。

開幕將由動力火車、黃霆睿、黃奕儒、文慧如揭開序幕，由LuLu黃路梓茵擔任主持人，開幕式煙火秀和表演將同步在LINE TODAY、LINE TV、TVBS NEWS、食尚玩家全程直播。