今年澎湖國際海上花火節邁向20周年，澎湖縣長賴峰偉24日宣布，將以「精彩永續綻放」為主軸，再次攜手LINE延續澎湖觀光熱潮，打響新冠肺炎悶了2年的國內旅遊市場。煙火秀將搭配無人機演出，作為特別的開場秀。
賴峰偉、澎湖縣議長劉陳昭玲共同出席記者會，賴峰偉說明，他3年前特別邀請旅遊處長陳美齡回澎湖主掌觀光大旗，第一年就推出高科技的無人機表演，一開始只有100架而已，今年超越往年除每場有500架無人機演出，開閉幕場也將另搭配200架無人機作為亮點儀式的橋段。
而煙火秀規模更勝以往，並利用大型無人機搭載煙火的新型態表演方式，作為特別的開場秀，帶來氣勢磅礡的華麗演出，打造令人驚豔的無人機燈光秀。
陳美齡指出，縣府積極地與LINE攜手打造專屬澎湖花火節的全方位行銷活動，透過線上線下的虛實融合，活絡國內消費和商圈經濟，同時邀請澎湖地區店家加入，超過85％的參與店家皆對熱點的線上免費行銷曝光深感興趣，已有註冊LINE熱點的澎湖店家數已超過2824家。
澎湖縣政府旅遊處表示，今年花火節活動將自4月25日到6月30日每周一、四舉辦，另外規畫5月21日配合澎水百年校慶周末加場，以及5月28日七美場、6月11日望安場以及6月25日吉貝場等三個離島場次，總計24場花火活動。
開幕將由動力火車、黃霆睿、黃奕儒、文慧如揭開序幕，由LuLu黃路梓茵擔任主持人，開幕式煙火秀和表演將同步在LINE TODAY、LINE TV、TVBS NEWS、食尚玩家全程直播。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。