民進黨副祕書長林鶴明今在《震傳媒》接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，對於近期頻繁停電；林鶴明認為，當然也要檢討。至於國民黨立委蔣萬安質詢與蘇揆引爆的紛爭；林指出，如果蔣萬安的質詢方式是出自選戰策略，那蘇貞昌更理所當然不會讓蔣佔便宜。

林鶴明今受訪說，蘇貞昌的行政院團隊，讓蔡政府的施政滿意度超過50％，從非洲豬瘟、防疫、班班有冷氣等，都是行政院落實的政策，但近期頻繁停電當然也要檢討。

他指出，外界很多人認為停電是因為小動物誤觸非常不合理，但據經濟部數據來看，過去因小動物誤觸導致停電的案例本就不少，但近期是因為媒體放大檢視，才讓民眾特別有感。

他強調，民進黨沒有要迴避停電一事，小動物誤觸導致停電的案例，在經濟部多次更新設備之後，發生次數有明顯下降，表示政府真的有在針對問題做處理。

被問到馬英九任期內沒停電，林鶴明回應，根據經濟部整理的資料顯示，馬政府時期也有停電過，只是大大小小不一，相較之下偏少而已。

對於蘇貞昌在接受國民黨立委蔣萬安質詢停電案時，嗆蔣萬安「你祖父也說要反攻大陸」，林鶴明認為，蘇貞昌是就事論事的人，也是非常理性的人，以蘇在行政院的經歷，如果對方好好就事論事，蘇也會就事論事。

林鶴明坦言，一個行政院長每天都要回答一堆五花八門的問題，如果對方好好質詢，蘇貞昌一定有問必答，而與蔣萬安之間的問題，必須要從頭開始看，不能被媒體誤導，針對局部放大檢視。

林鶴明指出，如果蔣萬安的質詢方式是出自選戰策略，那蘇貞昌更理所當然不會讓他佔便宜，國會必須尊重質詢權，行政部門也有自由表達的空間，如果質詢過頭了，選民自己會檢視，但如果選民認為是合理的，還是能夠獲得民意支持，讓社會公評。