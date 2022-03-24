今天熱火對勇士比賽中吉米巴特勒(Jimmy Butler)與老將哈斯勒姆(Udonis Haslem)發生激烈口角，讓外界認為那個不受控的「士官長」是否又回來了。但其實巴特勒才剛展現「暖男」一面，日前親自為英國網球小將拉杜卡努(Emma Raducanu)泡了咖啡，還用愛心拉花給對方，據說拉杜卡努是他女兒最喜愛的網球員。
在IG影片中，拉杜卡努一身休閒打扮來到巴特勒經營的咖啡站「Big Face Coffee」，兩人有說有笑，巴特勒在現場親自為拉杜卡努調了一杯咖啡，看起來相當專業，還用了愛心拉花收尾，之後拉杜卡努對咖啡讚譽有佳，讓巴特勒興奮露出大男孩微笑，並握拳表示成功，最後與拉杜卡努開心合照收尾。
巴特勒過去剽悍形象深植人心，在灰狼就曾與隊友、教練撕破臉，轉到76人還傳出與班西蒙斯(Ben Simmons)不合，而唯一能讓他靜下來的恐怕就是自己貴死人的咖啡品牌，一杯要價20美元。2020年他在「泡泡園區」開始經營咖啡品牌，最近逢邁阿密網球賽開打，加上女兒非常喜歡拉杜卡努，才特別邀請英國甜心來捧場。
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