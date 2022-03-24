台鐵企業工會不滿台鐵公司化草案未與工會溝通，昨天號召千人上街陳情抗議，並要求台鐵公司化草案退回行政院。對此，行政院發言人羅秉成今天重申，行政院宣示的「三個承諾、兩個保證」不會改變，有些議題可以繼續討論溝通，但改革列車開出來也不會回頭，否則辜負國人對台鐵改革的期待。

羅秉成指出，關於台鐵公司化的議題，政院的立場跟決心、態度都非常明確，再過一陣子就是台鐵太魯閣事故一周年，國人對於台鐵改革高度期待，這一年來行政院積極進行各項改革規畫，逐步從安全、財務等方面進行處理，現在是改革關鍵時刻，政府不會為改革而改革，為轉型而轉型，這些改革都指向相同目標，「要給國人一條可以安全回家的路」。

羅秉成說，這1年來有鐵路法的修法，最近也提出台鐵公司化條例的修法，都是明明白白讓國人了解政府的態度是積極在推動中，「改革的列車已經開出來，不會也不容回頭，否則會有負國人對台鐵改革的高度期待」。

羅秉成提到，台鐵改革目標是建立在全民利益的前提，如果能夠協力、統一腳步，會創造三贏，讓全民得到安全回家的路，同時讓台鐵員工的權益分毫不受影響，如果台鐵體質改變，經營管理提升效率，不只對安全有助益，對台員工日後的權益只會有增無減，共創3贏的目標。

針對台鐵工會及員工對於台鐵公司化草案仍有反彈，質疑未納入提出的相關意見，羅秉成說，條例提出後，台鐵工會及員工提出不同看法或意見很正常，交通部、台鐵已經就改革方案，持續跟工會成員及員工對話溝通，若要尋求大家意見都一致在提出修法草案，是否反而會形成改革的阻礙，這一戰希望在大家的決心下推動。