資深歌手黃大煒日前到年代《那些年。那些歌》一連獻唱〈你把我灌醉〉等多首經典歌曲。黃大煒一生致力於音樂創作，除了保有靈魂式唱腔和獨特曲風，在進錄音室還留有一堅持，就是絕對不能脫鞋子，渾身散發藝術家氣息的他，家世背景也大有來頭，外公竟是赫赫有名的大將軍張學良。

黃大煒1990年推出首張專輯《讓每個人都心碎》，低沉磁性嗓音讓黃大煒出道即爆红，專輯內收錄的〈你把我灌醉〉歌曲更成為不朽經典，其實黃大煒在發片前，是在日本擔任廣告音樂的製作人。起初前往日本工作時，令黃大煒感到非常慌張，完全不能專心，理由竟是因為「脫鞋」。

原來黃大煒自小在夏威夷長大，在西式生活教育下，即便在家中也是穿鞋行走。長大回到亞洲，實在不適應一進門就必須脫鞋的生活習慣，音樂才子只好處處留「鞋」，黃大煒在日本最常去的幾間錄音室裡，都留下新的球鞋以便入內更換，才能讓他安心創作。

節目彩排時，黃大煒因演唱太沉醉而忘記呼吸，才趕緊吸了一大口空氣，可見黃大煒對音樂的熱愛，已經到了如痴如醉的境地，很難想像這樣的搖滾教父，竟是出自將軍名門。黃大煒透露：「因為自己輩分很小，家中長輩不會特別提及家族傳奇，是長大後才知道大公公的那些事跡。」

黃大煒口中的大公公，正是大將軍張學良！黃大煒回憶10歲時第一次到台灣，和大公公同桌吃飯，張學良突然手一揮，啪一聲打在黃大煒背上，並叮囑：「大煒啊，你要有骨氣！要愛國！」這是黃大煒對張學良最清晰、特別的記憶。之後因緣際會能寫歌傳唱外公故事，為《少帥》電視劇譜曲，細膩刻劃了少帥張學良的內心世界，是黃大煒向外公致敬的展現。

《那些年。那些歌》每周六、日晚8點於年代MUCH38台、壹綜合台MOD312播出。