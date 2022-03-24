信義區廣慈D、E及內湖區行善社會住宅暨大同區斯文里三期都更分回戶等4處社會住宅聯合招租，25日至4月13日開放受理民眾申請。廣慈博愛園區社會住宅特別提供5％比例給都更、危老改建期間中繼居住需求者申請使用，期盼加速協助老舊建物改建，提升居住安全。

台北市都市發展局指出，本次3處社宅及都更分回戶聯合招租戶數總計達1589戶，其中廣慈D社宅496戶、廣慈E社宅495戶、行善社宅482戶及斯文里三期都更分回戶116戶，分別提供套房型、一房型、二房型及三房型。

都發局說，提供北市一般市民、在地區里、於大內湖科技園區就學就業者、原住民、低收入戶、其他特殊情形身分戶及未設籍本市但在本市就學就業者申租；以其他特殊情形身分戶申請者，採評點制，並由社會局依評定分數排定配租順序；其餘各身分別則採抽籤制。

都發局指出，廣慈博愛園區社會住宅為台北市目前最大型的智慧型社會住宅社區，並特別提供5％比例給都更、危老改建期間中繼居住需求者申請使用，期盼加速協助老舊建物改建，提升居住安全。

都發局表示，興建社會住宅協助一定所得以下及弱勢家庭居住問題，亦具備地方公共服務及都更、危老改建期間中繼居住功能，是市府團隊一直以來與地方居民溝通承諾的政策目的，廣慈博愛園區社會住宅於107年8月舉行開工典禮時，台北市柯文哲市長即已明確表示：「若要實施都市更新，可將廣慈社宅作為中繼住宅。」，因此市府在廣慈社宅招租政策規畫時即特別留控5％比例，保留都更需求、危老改建計畫，供改建期間有中繼安置使用需求者申請。