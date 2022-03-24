香港一代男神吳彥祖，父母是移民美國的華人，他從小在美國長大，長大後選擇到香港發展，開啟他的演藝之路，2004年憑藉《新警察故事》的出色表現獲得金馬獎的最佳男配角。至此演藝生涯一路順遂，出演多部作品，家喻戶曉。昨晚，吳彥祖在社群平台上曬出一張年輕時與父親的合影，文中提到祝父親生日快樂，再過一天就是父親的93歲生日，沒想到父親在生日前夕就離世，令人感到悲傷。

據香港媒體報導，2014年吳彥祖母親大腸癌復發後，吳彥祖立刻帶著妻女遠赴美國照顧，甚至為此解散了經紀公司，將暫時離開演藝圈一段時間。吳彥祖一直很孝順，母親彌留時仍守在身旁，母親走了之後，吳彥祖繼續留在美國陪伴父親，順便安排女兒在美國入學。

如今隔了8年，吳彥祖的父親也辭世，他在Instagram上傳舊照，看起來是吳彥祖少年時期拍的，照片中吳彥祖的五官還跟青澀，吳彥祖扶著高爾夫球桿，父子倆在高爾夫球場合影，吳爸爸與少年吳彥祖差不多高，他親暱的搭著吳彥祖的肩膀，兩人關係看起來相當親密深厚。

吳彥祖用英文寫下「爸爸生日快樂！再過一天，你就 93 歲了，但我猜你急著要和媽媽在一起。我現在可以看到你們兩個在一起，這讓我很高興。在你身上我學會了如何當一個男人，安息吧爸爸。我們很快會見面。」，透露父親在生日前夕離世的消息，同時他也稍微寬心，父母總算可以團聚，至少不會太孤單。吳彥祖表示在父親身上學到如何成為一名男人，父親是他的榜樣。

今日（24）吳彥祖又放出另一張照片，他說那是父親80年代時剛拿到一個打字機，於是就打下一段話送給吳彥祖，紙上的話寫著：親愛的丹尼（吳彥祖英文名），我非常愛你，你有多愛我？做個好夢。

父子間的故事，令人動容，同時道盡身為子女的不捨。