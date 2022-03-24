俄羅斯入侵烏克蘭引發西方國家發動全面經濟制裁，美國停止進口所有俄羅斯能源，英國逐步汰除俄油並考慮停止進口天然氣，歐盟內部意見分歧，傳出有可能逐步取消進口俄羅斯天然氣、原油及煤炭。近日則傳出美國與歐盟有意在本周達成能源供應協議，以降低歐盟對俄羅斯能源依賴，不過此舉也讓美國嚐到甜頭，美國出口至歐洲的天然氣量已屢創新高，市場認為美國將從中受益。

綜合外媒報導，美國總統拜登訪問歐洲之際，雙方有可能宣布新的制裁或合作協議，一位知情官員表示，美國與歐盟將在周五宣布一項能源協議，目的是確保美國向歐盟供應天然氣與氫氣，進而幫助歐盟減少對俄羅斯能源的依賴程度。

美國國家安全顧問Jake Sullivan表示，「總統和歐洲盟友的首要任務，是減少歐洲對俄羅斯天然氣的依賴，並就確切且可行的做法進行磋商，包括美國可以做出什麼貢獻，而歐洲必須自己又採取什麼行動。」

不僅如此，Jake Sullivan坦言，此次關注的重點就是在天然氣，「重點應該會放在天然氣供應的多樣化上，可以預期美國將設法增加對歐洲的天然氣供應，這不僅是未來幾年的長期供應，短期需求也需要照顧。」

事實上，從去年底開始美國對歐洲的天然氣出口量屢創新高，原因跟冬季需求大及俄烏戰爭爆發有關，市場預估美國將從中獲利。俄羅斯是歐盟最大的天然氣供應國，比重高達4成以上，此外在煤炭與石油等能源的比例同樣最高，分別是46%及27%。