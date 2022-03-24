健保投保級距新增到第十級距，衛福部23日預告預「全民健康保險投保金額分級表」修正草案，將投保上限調高至21.95萬元，預告期為14天，最快五月實施，有望挹注健保17億元。

2022年健保費率沒調漲，但是安全準備金卻不足一個月，因此衛福部預計推出五招改革，包括投保金額上限、部分負擔、旅外國人停復保、政府財務責任比例，及補充保費。另，部分負擔調整方案已出爐，目前正在預告期，其餘3招因涉及施行細則及健保法，時程會較久，惟旅外國人停復保獲得較多共識，接下來將儘速規劃。

衛福部表示，基本工資（投保下限）過去12年調漲11次，健保分級卻沒有調整，為強化社會保險量能負擔精神，修正全民健康保險投保金額分級表。社會保險司長商東福日前指出，預估影響人數約有13萬人，每人每月預估增加116至1,939元的保費支出，但多數民眾僅增加116至581元。