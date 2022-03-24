為促進台灣與國際人才市場之鏈結，培養國際人才在地化，國立台灣大學國際事務處特別開辦首屆國際學生暑期實習計劃—「台大國際引路人計畫」。台大豐沛的研究能量更吸引每年來自70國約3,000名境外學生進入臺大就學。為了將國際人才留在台灣，台大於今年開辦全台第一個專為國際生打造的師徒制實習計畫，由台大國際事務處邀請政府部門、駐臺外國機構、企業、新創公司、商會、研究機構與非營利組織等機關提供國際生暑期實習機會。並由組織高層擔任國際生之導師，讓國際生除了在實習過程中得以結合實務與理論，從做中學外，也得以探索生涯發展。

2022台大引路人計畫啟動記者會暨合作意向書簽約儀式，參與該國際領路人計畫的外商部分總計20家，台灣科思創也受邀其中。

台灣科思創總經理李銘城表示，科思創很榮幸能受邀參與台大首屆國際引路人計畫。人才，是企業最重要的基石。我們希望能透過參與此計畫，讓國際人才認識台灣這一個能量充沛的創新基地，並瞭解可如何透過企業社會責任為聯合國永續發展目標做出貢獻。」科思創在首屆台大國際引路人計畫中，分別提供了科思創位於台灣，列為該公司全球八大研發創新中心之一的能量固化研發中心、與在企業社會責任領域上獲獎無數的企業溝通處的實習機會。昨日台大記者會中的六位國際學生代表之一，巴基斯坦籍的台大女性化學博士生，同時也是中研院國際研究生的思依達 (Syeda Zehra)，即選擇了台灣科思創能量固化研發中心做為其實習機構的第一志願。