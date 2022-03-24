雲豹能源（6869）秉持再生能源多元發展，總經理趙書閔分享企業實踐ESG進程，積極拓展太陽能、離岸風電、儲能、售電平台等綠色版圖，建構售電賣電垂直整合經營，提供多元組合方案，協助企業達到ESG企業永續目標。

趙書閔表示，雲豹能源從成立迄今開發持有太陽能電廠總裝置量超過300MW，加上近年發展多樣性再生能源的支持下，供電來源相對更加無虞，未來在投入離岸風場開發、水力電廠的評估後，供電量將更為龐大，更能滿足客戶達到100％綠電使用。

近年用電大戶規範、企業永續議題、供應鏈零組件減碳等需求，使得國內綠電需求大於供給，「供電來源」成了市場最大挑戰。因此，雲豹能源在擁有再生能源發電業的優勢下，於2021年成立天能綠電售電平台，趙書閔說，天能綠電在母公司全方位再生能源整合的集團資源加持下，快速切入電力自由市場，滿足客戶綠電需求，在去年底已協助玉山金控完成轉供售電，年交易量為330萬度，今年持續擴展各種售電服務，並審慎評估用戶實際用電需求，供給最適合的綠電。

雲豹能源於國內各縣市開發太陽能電廠，長期在地化耕耘，觀察到偏鄉地區資源不足的情況，分別從綠能、弱勢、教育、體育等不同面向實踐企業社會責任。綠能公益足跡踏遍台南、蘭嶼、台東、花蓮、雲林等地區，在教會、幼兒園、部落工作坊、長青食堂等屋頂捐贈架設太陽能板，除了節省電費，達到自發自用，還能讓更多人了解太陽能發電，並帶動綠能公益風潮，讓更多企業加入響應。另一方面，從體育著手，全方位贊助運動項目，推廣幼兒足球、成立「雲豹聽障騎士棒球隊」、「桃園雲豹職籃隊」等。