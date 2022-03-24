貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）24日（周四）表示，俄烏戰爭可能會加速數位貨幣作為國際交易結算工具的發展。

這家全球最大資產管理公司向股東發出信函，芬克在信中提到，這場戰爭將推動多國重新評對貨幣的倚賴，由於客戶的興趣日益升高，貝萊德已在研究數位貨幣和穩定幣。

他提到，全球數位支付系統若經過周全的設計，能夠提升國際交易的結算，同時減少洗錢與貪污的風險。

芬克最新說法顯然與去年5月大相逕庭，當時他仍對加密貨幣價格劇烈波動感到擔憂。