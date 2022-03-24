24日受大陸冷氣團影響及華南雲雨區影響，全臺各地都有短暫雨，空氣品質為良好至普通等級。依10時監測結果，竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

依監測資料及氣象資料顯示，24日受大陸冷氣團及華南雲雨區影響，中部以北有局部短暫雨，環境風場由東北風轉為偏東風，中部以北擴散條件仍佳；南部地區風速偏弱，污染物稍易累積。

竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來一週，24日受東北季風及華南雲雨區影響，全臺降雨機率增加，空氣品質普通；25日環境風場為東南風至偏南風，中部以北位於下風處，擴散條件轉差；26日環境風場為偏南風，西半部地區擴散條件佳；27日鋒面通過及東北季風再增強，南部地區位於下風處，污染物稍易累積；28日東北季風及華南雲雨區東移影響，擴散條件轉佳。