時代力量新竹市議會黨團市議員24日共同抨擊新竹市政府各局處臉書粉專都在轉貼市長個人動態，實在與其各局業務無關，籲請各局處回歸專業。（陳育賢攝）

新竹市15個一級單位中，有11個成立臉書粉專，但有民眾發現要上局處粉專去查找最新資訊時，找不到所需的資訊，只看到各局處浮濫分享市長爬山、吃飯的個人動態，多位市議員向市府局處喊話，讓局處回歸業務專業，並尊重民眾的資訊需求。

市府則回應表示，市長臉書發布各項市政建設、政策與活動資訊，攸關民眾知的權利，並蒐集民眾意見作為施政參考，至於各局處臉書分享市長臉書，可讓更多網友知悉跨局處的動態及生活資訊，各局處也努力發文轉文，都是開放政府、與民溝通的積極表現。

時代力量新竹市議會黨團市議員蔡惠婷、林彥甫、廖子齊及擬參選南區市議員的陳鶴文舉行記者會，蔡惠婷表示，最近接獲民眾反映，指上市府臉書粉專查找最新資訊，卻只看到各局處在分享市長的個人動態。

以民政處為例，3月1日至23日共發布59篇貼文，其中只有6篇是民政處自己寫的，內容確實與民政業務有關，但其它53篇都是分享市長的個人粉絲頁，但市長爬山、吃飯等明顯與民政或市政業務無關，其它局處也有類似情況，有時1天就分享了5、6則。

林彥甫說，市府一些局處的小編過去其實很用心，宣導各自業務讓民眾獲取需要的資訊，希望市長不要再綁架局處了，讓各局處粉專經營回歸本業。

廖子齊指出，市府其實一直有混淆公共宣傳資源與市長私人宣導管道的毛病，這是拿公家資源幫市長個人形象做宣傳，這些累積到的關注和聲量，是加總到市長卸任後就可帶走的私人粉專上，此舉非常不恰當。

陳鶴文也表示，粉絲專頁有即時更新、容易推播等特性，長期發布與本業業務無關的消息，將導致民眾不再按讚、不再瀏覽，根據臉書演算法程式，只要臉書察覺此類貼文無法吸引民眾的興趣，會自動減少該局處粉專文章的推播，最後將導致民眾的臉書河道上不再看到局處粉專資訊。

蔡惠婷就以前天的地震動態為例，假若不幸發生大地震，局處有緊急新聞要傳遞，但因民眾已經不再信任局處粉專，不認為追蹤局處粉專對他是有幫助的，主動解追蹤，那麼局處的緊急新聞也就沒有機會推播到他的臉書河道上了，希望市長與市府一級主管要慎思與注意。