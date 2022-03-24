韓國知名女星孫藝真與玄彬即將在3月31日於首爾高級飯店舉行戶外婚禮，讓大批粉絲相當期待。雖兩人的婚紗照到現在還尚未公開，但孫藝真已率先登上韓版《VOGUE》四月號替正在上映的新作品《三十九》宣傳，並為其拍攝一系列性感形象照，吸引網友目光。

孫藝真在近日公開的《VOGUE》形象照中，只見穿著一向保守的她，罕見穿上性感的全透視削肩禮服，內搭膚色馬甲背心使纖細好身材若隱若現；另外她還在其中換上超短版背心，胸口深V的性感設計，使她所戴的長版項鍊剛好卡在胸口，隱約秀出飽滿的半球曲線與事業線，雖整體造型看起來成熟又不失優雅、帥氣，但加上孫藝真冷豔又性感的表情，還是令人看得臉紅心跳，網友紛紛留言「孫仙怎麼還是這麼美」、「這組造型太好看了」、「姐姐真是美到不行」受到大批網友讚賞。

事實上，孫藝真與玄彬對於感情相當低調，即使已對外宣布結婚仍不願公開婚禮細節，直到近日才被爆出於首爾高級飯店WALKERHILL的Aston House舉行戶外婚禮，該場地因處於高樓能看盡漢江美景，周圍的環境也十分隱密，若沒有收到邀請成為指定賓客都不能擅自進入，因此過去曾有裴勇俊、朴秀真夫妻，池晟、李寶英夫妻以及Sean、鄭惠英等明星夫妻都在這裡舉辦婚禮。