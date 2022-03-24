隨高雄智慧城市、5G AIoT、半導體材料等產業聚落相繼成形，2022年智慧城市展首次以高雄、台北雙主場展出，高雄場即日起至26日在高雄展覽館展出，逾420個展示攤位。除了高雄市政府設置主題館外，另外中央部會、國營企業、半導體製造業、醫學中心等也都共襄盛舉參展，透過展示現場面對面交流，進一步洽談商機帶動智慧產業鏈發展。

2022智慧城市論壇暨展覽24日由台北市電腦公會理事長彭双浪、高雄市副市長林清榮共同在高雄展覽館揭開序幕，將近250位國內外貴賓及高雄市府官員、議員等擠滿開幕式會場。

彭双浪指出，今年展覽主題為「數位轉型再創智慧城市新高峰Digital Transformation Takes Smart Cities to New Heights」，第一屆高雄智慧城市展共計有150餘家廠商參展，使用近500個攤位，展出智慧城市的各種物聯網解決方案，另外展期3天內，也將辦理25場次的專業論壇，預計可吸引專業人士3萬餘人次參觀或交流。

且舉辦高雄智慧城市展可吸引國內外智慧交通、醫療、建築、節能、數位治理相關廠商或政府來高雄與在地企業進行跨業交流或合作，不僅有助於高雄新經濟的發展，更可加快高雄發展智慧城市的腳步。

林清榮指出，辦理KSCSE重要目的在於將一年多來高雄城市治理、數位轉型丶各產業所推行的各種智慧科技應用以及亞灣5G AIOT園區等工作的進展，透過高雄首次的大型國際展會具體呈現。

本次智慧城市展，高市府打造全場最大的主題館，以「看見新高雄 智慧展商機」為軸線，展出戰情中心、城市工程、交通運輸、防疫健康、安全環境、農漁養殖、智慧金融、5G AIoT創新園區等應用，呈現圍繞日常生活的智慧應用服務。

並邀請農委會、能源局、標檢局及在地企業光陽工業、日月光半導體、台灣港務公司、台灣電力公司、中油公司、陽明海運、新科工程、雙葉電子、金屬中心、電信技術中心、以及高雄醫院等6家在地醫院共同參與展示，是今年展會的重要特色。