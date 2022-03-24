俄烏戰爭持續近1個月，牽動國際關係。日本前首相安倍晉三日前重申「台灣有事就是日本有事」，引發熱議。高雄大學政治法律系教授楊鈞池指出，俄烏戰爭爆發後，日本迅速加入西方制裁行列，讓俄羅斯發出聲明稱「俄羅斯並不打算繼續跟日本談判和平條約」，日俄關係將面臨重大危機。

楊鈞池今日接受香港媒體《中評社》訪問表示，日本與俄羅斯歷史上的糾葛與矛盾複雜，目前最重要的兩項在「北方四島領主爭議」及「二戰之後日俄和平協議簽訂」。按理說日本在外交上應不會那麼「鮮明」的打擊俄羅斯，但這次岸田文雄內閣的轉變卻很明顯，因北約各國與日本都更用力的往「美國隊」站，這個抉擇是基於自身戰略安全上的考量。

楊鈞池分析，俄羅斯2014年進攻克里米亞時，日本的反應並不如這次「鮮明」，但這次日本幾乎與美國步調一致，關鍵就在在日本首相岸田文雄身上。前首相安倍晉三曾尋求與俄羅斯長期密切的關係，但岸田文雄的做法顯然與安倍晉三不同，這點可從現任政府目標將國防預算從GDP佔比1％提高至2％以上見得，也可見日本社會的民意與風向都在轉變。

針對日本動向，楊鈞池表示，岸田文雄去年接任首相後，俄羅斯至少有兩次對日不友善舉動，例如去年10月日本眾議院大選時有10艘中俄軍艦跑進清津海峽水域，以及11月中俄軍機侵入日本防空識別區（ADIZ）。加上岸田文雄挨批外交政策上不如安倍晉三「硬」，促使岸田文雄內閣得順勢利用俄烏戰爭，強化日美同盟關係。然而俄羅斯外交部「不打算繼續跟日本談判和平條約」的聲明，卻將引發日俄關係緊張升溫。