國民黨台北市議員24日在市政質詢時集體舉牌抗議，抨擊北市勞動局長陳信瑜行政不中立，2月間與工會新春茶會時替副市長黃珊珊助選。（姚志平攝）

台北市長柯文哲今日下午赴議會進行施政報告，議會國民黨團展開杯葛行動，揭露北市勞動局長陳信瑜在上班時間，公然替副市長黃珊珊輔選，甚至以標案相逼工會代表，要求柯道歉、陳下台，即使柯文哲低頭道歉，承諾將此事送政風調查，但現場相持近2小時沒結論，最終以散會收場。

「到底認真執政還是選舉？」市議員秦慧珠率先發難，批評柯市府從市長到局處首長態度越來越囂張，過去柯競選時創造寄生蟲打法，隨後身體力行寄生國會、議會，議員候選人還寄生議會，陳信瑜甚至公然恐嚇工會，用新春茶會名義要大家挺黃珊珊，否則標案就有意見。

針對議員抨擊北市勞動局長陳信瑜行政不中立，2月間與工會新春茶會時替副市長黃珊珊助選，市長柯文哲表示他不知道，會請政風處調查清楚。（姚志平攝）

北市勞動局長陳信瑜遭議員抨擊行政不中立，2月間與工會新春茶會時替副市長黃珊珊助選。陳信瑜24日在北市議會開會前受訪回應。（姚志平攝）

收到檢舉信的市議員王鴻薇指出，黨內議員包括游淑慧、陳炳甫等人都有接到爆料，質疑陳信瑜在今年2月16日上班時間利用工會茶會輔選，地點就在勞動局會議室，「市長若能容許這種事，大家有樣學樣啊！丟臉！」

游淑慧接著痛批，陳信瑜任期最後一年，為保住官位不擇手段，柯文哲過去說會要求團隊嚴守行政中立，且黃珊珊曾是律師，不可能不知道行政中立，做成這樣太難看，且柯過去大聲疾呼「行政不中立是國家現象」，所以要出來競選、改革社會，結果自己成最壞示範，未來選總統是否要寄生整個國家。

面對指控，民眾黨北市議員林國成暴跳如雷，表示議員監督市政他沒意見，但民眾黨沒有寄生議會，反問現場議員「請問我寄生在哪個地方？」還批評國民黨、民進黨小鼻子小眼睛」、「你們才寄生咧」，讓現場藍綠議員超不爽，紛紛站起回嗆，現場亂成一團。

林國成表示，工會舉辦茶會那天他也在場，但當天是工會先說「陳信瑜我支持你」，陳信瑜才回「黃珊珊要當選我才能連任」，他認為那種場合講這種話確實不適當，但當天陳只是在開玩笑的情況講出這些話，只要把話講清楚就好。

此言遭市議員王欣儀反問，謝謝林國成爆料自己在場，為何工會茶會只有林知情，所有議員都不知道，這又是另外一個行政不中立，為特定政黨服務，批評陳信瑜完全忘記自己政務官，薪水是納稅人付的，回應還瞎到爆。

對此，台北市長柯文哲回應，行政不公回去還要調查，「我總是要調查一下」，議員提出的意見會在晨會一個一個拿出來討論，會嚴守中立。