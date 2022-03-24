雲林縣沿海地區虱目魚躲過寒冬，養殖業者開放收費垂釣。（本報資料照片）

雲林縣沿海虱目魚今年初度過數波寒流，僅有零星凍傷，台西、口湖等地區養殖業者24日開始準備收費垂釣工作，業者表示4月起約有6個月是虱目魚垂釣旺季，今年因沒有凍斃情況，虱目魚相當肥美，已有不少釣客預約，收費每4小時1500元，曾有釣客4小時釣了近百尾，大賺一筆。

雲林沿海地區虱目魚池多與文蛤混養，每年3、4月天氣逐漸回溫，虱目魚吃餌率增加，部分養殖業者便會開放魚塭提供收費垂釣，由於當地虱目魚除了吃飼料也吃池內藻類，因此肉質特別鮮美，每年都吸引不少釣客來垂釣，是養殖業者的主要收入之一。

丁姓業者表示，垂釣虱目魚1節4小時收費1500元，今年虱目魚撐過數波寒流，僅有少數凍傷，這種過冬虱目魚特別肥美，每尾約在2台斤，還有一些達3台斤，釣起來拉力十足，極具樂趣與挑戰性，因此已有不少釣客提前預約，準備一開池就來大顯身手。

業者說，為避免釣客釣不到魚，會準備2、3個魚塭輪替，一旦發現魚隻吃餌率變低，便會換池垂釣。一般每甲地魚塭會放養6、700尾虱目魚，有些業者為增加虱目魚吃餌率吸引釣客，甚至放養近千尾。

曹姓釣客指出，目前傳統菜市場虱目魚每台斤約70元，1尾約100餘元，一般人4小時可釣1、20尾，技術好的30尾以上，他曾見過有人釣了近百尾，除了技術好，運氣也很重要。

台西鄉卡多釣具行說，老釣客知道有哪些魚塭提供收費垂釣，新手釣客則會透過釣具行介紹。大部分釣客藉由垂釣放鬆心情，但也有一些職業釣客，將釣得的虱目魚拿去山上、都會區販售，價格更好，還能自娛兼貼補家用。