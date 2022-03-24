「大S」徐熙媛去年和汪小菲結束10年婚姻，兩人各自恢復單身後，汪小菲一度傳有小14歲新歡張穎穎，但不敵壓力似乎告吹，另一方面，大S本月8日閃電宣布再婚韓國前男友具俊曄，目前兩人已在台灣團聚，昔日的「大汪夫妻」如今女方再度走入婚姻，男方最近上直播卻被發現略顯憔悴，可說命運大不同，而汪小菲今(24日)下午，被網友發現悄悄將微博名稱從汪少菲改回汪小菲，被網友推測是難捨舊情。

汪小菲去年宣布離婚前不久，就被網友發現將名稱改成了汪少菲，後來張蘭親上火線解釋替兒子改名是為了改運，指出：「少菲、少菲，就是讓他『少飛』，以前每週飛一回，結婚後飛了700多次，老母親的心啊，天天跟著祈禱，生怕他出事」，也暗指希望兒子不用奔波於北京和台北之間，希望汪小菲能有更穩定的生活。

汪小菲本月中發聲明，當時微博名稱還是汪少菲。（圖／翻攝自新浪微博）

汪小菲過去談改名經過。（圖／翻攝自微博）

而關於姓名爭議，汪小菲過去和大S上節目《幸福三重奏》時曾親口解謎，表示當年出生其實是被打算取名成「汪少菲」，未料登記戶口時出了錯，證件上的名字便從此變成「汪小菲」，聞此，大S當時安慰說：「汪小菲好聽多了」，更誇這名字不僅好聽又有好運氣，「救了你一命，讓你命變那麼好」，相當喜歡汪小菲現在的名字。

今下午網友發現汪小菲將微博名稱改回舊名。（圖／翻攝自汪小菲微博）

然而隨著大S、汪小菲10年婚姻畫下句點，日前有大陸網友爆料，指出到台北的S Hotel接受隔離時，仍能收到大S的親筆歡迎信，可見汪小菲尚未打算抹去這間獻給前妻的飯店中大S的影子，今下午網友又發現，汪小菲二度將微博名稱從「汪少菲」改回「汪小菲」，而搜尋去年汪小菲寫下：「我想起來我原來的本命，我不叫汪小菲，我叫汪少菲，這是我的本名」這篇文章也已經刪除，引來網友說：「突然發現，汪少菲又改成了汪小菲....是發生什麼事了嗎？八卦之心熊熊燃燒了起來」、「不能惦記別人的老婆啊」、「所以他為啥名字要改來改去又改了回去，可能只是高興​」，而汪小菲本人對此暫無回應。

汪小菲去年發文介紹新名字，現在已經刪除。（圖／翻攝自Bunny小課堂微博）