日本桌球天后福原愛與台灣桌球王子江宏傑婚後生了一雙子女，卻在去年婚變，5年婚姻宣告終結，過程中女方爆出與橫濱男的不倫疑雲，一度引發非議，而她徹底斷開江宏傑後，生活不但沒受到影響，還光速投入新戀情，連日前被橫濱男前妻爆料兩人非離婚後才交往，福原愛似乎也沒受影響，照常工作出差，而她的最新近照曝光，福原愛被發現瘦了一大圈，讓網友驚呆。

福原愛離婚後，很快爆出有新戀情並且已在計畫再婚，對象正是當初婚變期間跟她約會被拍的橫濱男，男方竟也跟元配離婚，轉與福原愛在一起，而原本福原愛解釋兩人是雙雙離婚後又有交集，近日卻遭男方前妻踢爆，出示她倒追橫濱男的情書，暗示她婚內出軌，導致橫濱男婚變，此事再度引發輿論批評。

福原愛最新近照曝光，整個人明顯瘦了一圈，驚呆網友。(取材自福原愛微博)

面對外界風風雨雨，福原愛心情與實際生活似乎不受影響，工作也照舊進行，近日她在微博曬出出差照，透露自己去了趟新加坡，發表了心得：「以工作人員的身分參加的這次比賽，收穫真的很多，繼續努力，不斷的學習」，照片中她穿著運動服裝，明顯比先前在螢光幕前曝光時瘦了一圈，許多網友不禁驚呼她太瘦了，要她多吃點。

事實上福原愛一直很在乎自己的模樣，在跟江宏傑離婚前，也很介意給另一半的觀感，她曾書中吐露，當時生完第二胎還沒完全瘦下來，臉蛋比過去圓了一些，「小傑在我面前拿了一張紙、一枝筆，然後畫了個半圓形說：『妳現在的臉就是這。 麼。 圓。』」，因為深知江宏傑對於愛的表現，就是凡事不會對她說謊，所以更讓她崩潰，因此大哭，「因為這句話，我終於把隱忍多時的煩惱通通說出來。小傑了解我的焦慮，便帶我一起研究怎麼瘦身」，而這些如今已經不重要，兩人已然離婚，而福原愛越來越瘦，早已不是圓臉。