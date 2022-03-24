大陸國務院安委會辦公室、應急管理部近日聯合印發通知，要求各地區、各有關部門和單位以東航「3·21」墜機事故為警示，全面排查整治各行業領域安全隱患，堅決遏制重特大事故發生。

通知要求，要立即開展民航安全隱患排查，深入排查安全思想認識、專業隊伍建設、規章標準執行、安全管理鏈條、安全保障能力、安全責任落實等方面存在的問題，及時整改到位，確保動態清零。

通知強調，要舉一反三全面排查整治重大安全風險。緊緊扭住遏制重特大事故這個牛鼻子，深入研判大宗商品價格上漲、重大項目集中開工、交通旅遊等收入大幅下降、製造業成本上升等帶來的安全風險，突出易導致群死群傷的重點單位，及時採取有力有效管控措施。

通知還指出，要採取「四不兩直」明察暗訪、聯合執法、專家指導服務等方式，綜合運用遠程資訊監控、用水用電監測、電子封條等現代化手段，並落實獎勵制度廣泛發動群眾舉報，精準發現和打擊違法行為。

東航墜機超過3日，搜救仍在進行之中，昨日（23日）已找到一部黑盒子，目前暫無搜尋到另一部黑盒子的信號。