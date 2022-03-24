行政院發行的振興五倍券使用期限即將在今年4月30日截止，根據兆豐金(2886)旗下兆豐銀行內部統計，目前數位綁定兆豐卡的戶數(含台灣Pay及實體信用卡)總計約8萬7千戶，其中有將近19%尚未刷達5千元，換言之，有將近2成的晚鳥得趕在倒數一個月內趕緊消費，把5千元花光。

兆豐銀行信用卡處處長蔡秀玲表示，自去(110)年10月8日振興券上路以來，截至今年3月11日為止，兆豐卡友綁定振興券的消費總筆數已高達將近144萬筆，其中綁台灣Pay的每戶平均交易金額約7700元，實體信用卡更高達46,000元，等於平均每月消費達9100元，高於兆豐全行有效卡每月平均交易的5500元，這也說明政府發放振興券的美意，確實有效帶動民眾消費與銀行的信用卡簽帳金額，促進經濟活絡，同時也成功推廣台灣Pay，讓政府持股的支付工具更廣泛被使用。

兆豐銀行也提醒晚鳥們可把握勞動部推出的加碼優惠，只要民眾持振興券到全國1,500個指定店家消費，都可以加碼50％的額度，升級為1.5倍的購物金，例如200元可以到店家購買300元的商品、500元則可買750元的商品，5,000元更能瞬間變成7,500元，而且不論是紙本、信用卡、電子票證或是行動支付，只要綁定振興券就都適用。此外，台灣Pay近期也推出不少新活動，如4月底前至年青人眼鏡單筆滿千元現折150元、丁丁藥局滿2千享2百元回饋、卡多摩嬰童館滿1千元享200元回饋，刷卡還有2%回饋，振興晚鳥們都可多加把握，將效益最大化。