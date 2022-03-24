美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周三表示，如果中國企業向俄羅斯提供採用美國技術製造的半導體，美國「絕對」將祭出出口管制，基本上這些制裁可能讓違規企業「關門大吉」。

雷蒙多在談話中強調美國政府的決心，即任何國家之任何企業只要違反美國對俄羅斯的制裁措施，美方一定嚴懲不貸。在俄羅斯入侵烏克蘭之後，美國政府對俄國祭出一系列制裁行動，其中包括嚴格的出口管制。

雷蒙多在接受媒體訪問時表示，所有中國半導體公司都需要使用美國軟體來製造晶片，因此他們全都在美方出口管制的範疇內，「如果我們發現這些中國企業把晶片賣給俄羅斯，那麼我們基本上可以透過禁止他們使用這些生產軟體來讓他們停工，我們絕對會這麼做」。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）周三表示，在本周布魯塞爾舉行的緊急峰會上，美國總統拜登擬宣布對俄羅斯政治人物與寡頭權貴祭出新一輪制裁。

蘇利文並警告北京當局不要利用來自這些制裁措施的商機，也不要協助莫斯科避開出口管制或協助處理俄國被禁止的金融交易。他表示，G7國家很快就會宣布統一的應對行動，以確保俄羅斯無法在中國或其他國家協助下避開西方制裁。

雷蒙多則表示，美國正「時時刻刻」緊盯著可能違反該國大規模出口管制的行為，也將在任何國家違規時予以制裁。當被問及目前為止是否有中國企業違反美方管制規定時，雷蒙多先是回答「沒有」，但她也表示，商務部在完成調查之前，不會披露調查或執法的相關信息。

雷蒙多表示，華盛頓當局認為中國會遵守規定，因為後果相當嚴重，任何企業一旦違規都會受到制裁，包括中國半導體製造商中芯國際。