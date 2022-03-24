莫讓自己成為金融被剝削者。南山人壽24日表示，台灣將進入超高齡社會，希望協助銀髮族不被詐騙或金融剝削，所以推出高齡防詐教戰守冊，列舉防詐10招，其中超過3千元以上的現金或外幣保單保費，莫交給業務員，3千元以下現金若由業務員代收，一定要拿收據。

據警政署統計，2021年光上半年就有逾1.1萬件的詐騙案，而2020年金融評議中心受理的爭議案亦近4.9萬件，高齡長輩因為老化或早期教育程度問題，判斷或記憶力上更需強化友善服務，並協助長者防詐騙，因此南山人壽推出高齡者防詐手冊，以簡單明白的方式，協助長者避免被金融剝削或被詐。

首先第一招就是顧好畢生積蓄，印鑑、存摺、金融卡應自行保管，切勿隨意交予別人；第二是收好個人資料，如身分證、保險單、銀行帳號及密碼一定要收好、不要曝光，顧好個人資料；第三是小心陌生來電，陌生電話詐騙，多假借親友、檢警、交友、投資等名義，所以接到陌生人電話時，一定要小心留意、再三查證。

四是千萬不可借錢投保，投保保單預算要算好，切勿隨意借錢投保，防止財務保障兩頭空；五是一定要檢視保險員證照，透過有保險證照資格的業務員投保最安全，拒絕無證照資格者招攬保險；六只看可靠的保險訊息，南山人壽指出，最安全的保險資訊來源，來自保險公司製作的保險商品DM或官方網站，保險公司對官方資訊負責，所以保戶務必拒看來路不明的DM簡介或是不明網站資訊。

七是先認識要買的保險商品，金融詐騙話術往往極為誘人，保戶投保前，最好先提升保險基本知識、瞭解保險商品，以防退休老本被詐光。

八是不亂簽空白文件，不要因為人情壓力就在空白文件上隨意簽名，謹慎小心才是王道；九是交易方式要謹慎，應依照保險公司通知的繳款方式來繳款，不要隨意將款項轉帳到他人帳戶；十是繳交保費要注意，保費超過新台幣3千元以上或外幣保單，南山人壽的業務員是不能代收現金繳納保費，所以不要將現金交給他人進行代繳，若以現金繳交新台幣三千元以下的保費，則務必當場向業務員索取收據。