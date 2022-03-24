馬來西亞歌星張智成，2002年來台發展，擅長R&B曲作風格，唱紅許多情歌路線，被歌迷封為情歌王子，代表作有《凌晨三點鐘》及《May I Love You》等歌曲，早年在台灣發行專輯時更有S.H.E師弟頭銜，近來已淡出螢光幕一陣子，日前卻傳出信用卡被盜刷，離譜的是7筆帳款皆出自於知名色情平台。

張智成22日在FB透露信用卡遭到盜刷，發文寫下「誰盜刷我的卡？還Onlyfans London」隨後嘲諷一句真天才，語氣幽默中帶著憤怒。根據《中國報》報導，張智成收到繳款通知時，已遭不明人士盜刷七筆帳單，其中有4筆已成功過帳，讓他損失相當慘重。

張智成發文聊到遭盜刷謎片的趣事(圖／張智成 臉書)

該報導指出，張智成致電給銀行取消交易，也親自臨櫃取消，重新申辦一張卡片，並設定新密碼，手續過於繁雜，讓他感到相當困擾，但因銀行處理退款需要14個工作天，他坦言目前也不確定是否如願獲得退款，這讓他氣得破口大罵：「想打人！」他的內心十分煩躁，也感到非常哭笑不得。

張智成打趣起過去的歌曲《瘀青》，巧妙替換原本創作的歌詞，在唱到「半年黑、半邊青」後，原本該是「都是『愛』過的痕跡」，卻變為「都是『刷』過的痕跡」瞬間讓深情款款的一首歌變得非常有趣。隨後他也提醒大家信用卡得收好，小心不要被盜刷了。網友們見狀紛紛湧入留言，「有時真的很想揍人」、「是自己興奮不小心按錯了吧」、「錢付了沒得看」