一名人妻抱怨，他們家是做生意的，昨（23）日凌晨1時41分發生規模6.6強震，先生第一時間衝到倉庫以身護蛋，而不是到隔壁房查看孩子安全，認為先生比起他們母子，更看重雞蛋，她氣炸和先生大吵一架，貼文曝光，網友一面倒不挺，認為她在無理取鬧。

原PO昨日於《爆料公社-匿名公社》指出，凌晨1時41分手機地震警報響起，先生嚇得從床上跳起，一個箭步衝出房門，本以為先生是去隔壁房保護孩子，但她到孩子房間卻看不見先生身影，下樓才發現先生在倉庫抱著3籃蛋，防止蛋被地震震毀。

原PO說，到早上開門做生意，先生沾沾自喜地語氣跟客人說，「要不是我衝下來救蛋，大家可能沒蛋吃了」，她坦言聽了真的很不開心，「地震第一時間選擇衝去救蛋而不是我們母子」，她念了先生幾句，兩人為此大吵。

原PO表示，先生認為蛋籃放在高處，很可能因地震整籃報銷，加上小孩已上幼兒園，妻子能擔起照顧責任，無法理解為什麼要為此吵架，原PO無法接受先生的說詞，爆氣直呼「我才不懂你在想什麼，我和小孩還有蛋，是蛋比較重要嗎？」

貼文曝光，網友一面倒挺先生，「我覺得妳是在無理取鬧耶！先生第一時間判斷地震不至於毀壞建築造成人員受傷，那當然是保護可能受損的物資」、「先生可能覺得危險度不高的地震，所以先救蛋，我相信先生是在意妳和孩子」、「妳別鬧了！一人救蛋，一人救孩子，我覺得沒有毛病耶」、「蛋顧好，家庭經濟才能穩住啊」、「我覺得這沒什麼好比較的，再加上先生被這種事唸，不會開心的」。