澳洲女網球后巴蒂（Ashleigh Barty）才25歲，世界排名又高居第1，卻在巔峰時期選擇退休，為國際體壇投下一枚震撼彈，巴蒂24日開了記者會公開說明，談到自己的決定，她形容「嚇人但又興奮」，未來要花更多時間培養新生代選手級陪伴家人。

「我會說退休決定很興奮，是因為巴蒂這個人還有很多事情可以去做，這個女生在網球之後還有其他想成就的目標以及夢想要去追尋。」巴蒂24日透過影片這麼向一群國際媒體訴說想法，「但我覺得自己的目標不會改變，只想以不同方式作出貢獻，接下來我會有更多協助青少女、青少年網球發展的工作，也想為整個社區做事，總之我對未來的工作相當期待。」

過去114周巴蒂世界排名都在第1，生涯一共在世界球后位子累積待了121周，她加入比利時名將海寧（Justine Henin）的行列，成為唯二再以世界球后身份退休的職業網球女將，而且兩人也都是在25歲時選擇放下球拍，海寧是在2008年要過26歲生日前退休的，但當時海寧退休2年後又復出，不過復出短短一年又退役，巴蒂回應：「確實永遠都不要說不可能，但我想路還很長，一切都很難說。」

巴蒂透露，原本計劃下個月在主場為澳洲打完金恩夫人盃網球賽會外賽後再宣告退休，不過因為澳洲隊最後取代近期在國際體壇受到抵制的俄羅斯隊，因此不用再打會外賽，比賽也宣布取消。