Money101發表2022消費者支付調查，調查顯示，高達近五成消費者主要以行動支付/電子錢包為主，其次信用卡支付（27.7％）、簽帳金融卡（14.1％）、現金為主（10.7％），其中仍有消費者習慣僅用現金支付（1.9％）。此問券更預測未來是逐漸趨向非現金交易的社會，高達90％消費者表示未來將持續且更常使用非現金支付工具，其中44.4％消費者表示將全面改以非現金支付為主，46.3％持現金與非現金支付同時並存。

Money101發表2022消費者支付調查，深入探究後疫情新生活之下，消費者支付習慣迅速多面向轉變，尤其嗶經濟興起，各家行動支付掀起戰國時代，各自擁有忠實擁護者，此次由Money101網路調查蒐集近八千多筆抽樣調查結果，並不代表實際市場狀況。

根據金管會統計，2021年非現金支付筆數為47.26億筆，相較2020年52.21億筆，跌幅近9.4％。但交易金額與2020年相比大舉上升469億元。信用卡總流通卡數截止至今年1月份總發卡數達 5,285萬張，與去年同期總流通卡數約5,033萬張相比辦卡張數有 5個百分點的增幅。

Money101總經理朱本傑指出，信用卡是最受消費者親睞的金融產品，尤其在疫情擴散期間，非現金支付頻率高漲，Money101為深入了解消費者需求，不定期市調普查掌握消費者輪廓與行為，精準掌握消費者對於金融產品的需求，為消費者找到適切金融產品；2021全年成功協助逾20萬消費者成功申辦信用卡、信貸方案、虛擬網銀及證券戶等金融產品。

疫情與生活共存下，無接觸金融支付方式無形擴散至消費者生活，尤其網路購物、加油/停車、美食外送（UberEats/foodpenda) 及超商消費與一般實體消費，進入前五大消費者常態非現金支付場景。

有趣現象發現，雖然大眾普遍對於非現金支付習以為常，若談及金融個資信任程度，消費者表示完全信任金融安全機制與仍保持觀望態度，雖存有疑慮但仍會使用非現金支付，均各佔41.9％，而完全不信任金融資訊安全，但仍會使用非現金支付（11.9％）、完全不信任金融資訊安全，僅以現金交易（4％）。

自疫情升溫，除了宅經濟外，更興起一波投資潮，從Money101瀏覽量可看出國人對NFT、虛擬貨幣、美股議題相當感興趣，與去年同期的2月相比，瀏覽量爆量翻倍成長，可見國人對投資議題仍持續延燒。

深耕台灣市場達8年，Money101指出，不再僅是消費金融產品比較平台，希望透過多元化內容經營與運用大數據個人化推薦的應用，向消費者、金融機構與第三方結盟，深耕穩定而健全的金融教育生態圈。

為回饋消費者推出歡慶8周年，三重好禮獎不完，登入活動即享金融卡及帳戶損失險，完成指定活動享有專屬通路刷卡禮，更能參加抽獎活動，將有機會得到iPhone 13 Pro、iPad mini、Dyson吹風機、iRobot掃地機器人、Switch等30多種3C與智慧家電好禮。

活動涵蓋信用卡富邦J/JU卡、富邦momo聯名卡、凱基魔Buy與魔 Fun卡及星展eco卡等，信貸方案像是永豐銀行數時貸、凱基銀行限時通路0元專案、王道銀行年年好貸，於活動期間申辦成功可享宜睿 2,000元多選一即享券、中國信託Online貸亦有通路限定申辦成功即加碼再享宜睿1,000元多選一即享券等，以及全新推出個人化信貸推薦引擎，大數據交叉比對並精算排列，預測消費者最在意的利率、核貸率及撥款時間，推薦最適宜的信貸方案，若有信貸需求者，不妨可以體驗看看。