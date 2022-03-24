日前北市環東大道發生一起千萬超跑擦撞事故，一輛奧斯頓馬丁撞上前方麥拉倫，再波及內側車道一輛賓士轎車，由於二輛超跑新車皆要價逾1,200萬元，維修費用預估上看500萬元，堪稱最貴車禍，所幸皆無人受傷。產險業者表示，若再加保「超額第三人責任險」1,000萬元保額，年花不到千元，行車將更有保障。

根據內政部警政署統計，110年全台發生的道路交通事故有34.2 萬件，相當於每天發生約936 起涉及車體碰撞毀損的交通事故。華南產險表示，車禍意外事故難以預測，建議車主可在投保「任意第三人責任險」後，加保「超額第三人責任險」來轉嫁遇到高額賠償事故時的損失。

華南產險車險業務部經理李志宏表示，當發生二車相撞的車禍事故時，強制險可理賠對方駕駛或第三人的保額為死亡或失能最高200萬元、傷害醫療最高20 萬元且僅限人身傷亡的保障，並不包含車輛毀損等財物損失。由於車禍事故天天在發生，頻繁的交通事故致使民眾近年索賠意識提高，國內車禍死亡案件的和解金額動輒4、500萬元，因此強制險的保額其實並不足夠。

李志宏建議，車主應另外投保「任意第三人責任險」，以加強強制險保額不足及彌補其欠缺的車體毀損等財損保障。但須注意的是，如果發生像前述新聞的車禍追撞事故，維修費用高達500萬元的「高額賠償」情況時，則必須是要投保「超額第三人責任險」才能負擔其損失。

所謂「超額第三人責任險」，其保障範圍與「任意第三人責任險」相同，但必須要投保「任意第三人責任險」後才能加保。特別的是，「超額第三人責任險」採合併單一限額計算，以每一事故限額1,000萬元保額來說，不分傷害或財損，兩者合併最高將可理賠1,000萬元，理賠彈性更實用。

投保「超額第三人責任險」年保費需再加多少金額？華南產險華表示，以華南產險「eCover商務網」為例，30～60歲男性、3年無肇事紀錄自小客車，投保「任意第三人責任險」，每一個人傷害責任保額200萬元、每一意外事故保額400萬元、每一意外事故財損責任保額50萬元計算，線上投保折扣後的保費為2,854元，只要再花費669元加保「超額第三人責任險」，就可享有一整年每一事故體傷及財損合併限額1,000萬元的保障，年花不到千元，就能讓保障升級，其實相當划算，此外，保額及保費還可依個人需求做調整。