因應目前台灣的高齡化社會與近兩年全球疫情的影響，各類醫療服務產業的人才需求皆持續增長，許多醫療院所紛紛釋出相關職缺來搶人才。全台擁有16家院所的馬光醫療網由於長期營運的成長且持續的成立新院所，對人才的需求也一直在增加，除了強力徵求擁有護理背景為主的護理師職類，也需求診助人員與顧客服務專員CRM等相關人才，旗下全部的院所總計釋出近百個職缺，並開出護理人員起薪32K起、診助人員及顧客服務專員CRM起薪29K起的薪資條件。

馬光醫療網校園徵才自即日起開跑，陸續巡迴大專院校參與校園博覽會，其中包括台南、高雄及屏東地區都有第一線護理人才的需求，後續將至中華醫事科大（3/30）、義守大學校本部（3/31）、輔英科大（4/13）、長榮大學（4/22）、義守大學醫學院（4/26）、美和科大（4/28）及慈惠醫專（5/10）進行實體說明會及現場徵才，讓即將畢業的同學們可以更深入了解公司及各項職務的內容，同時也提供同學直接面試的機會，未來可以馬上銜接進入職場就業。

馬光醫療網相當重視對員工照顧的承諾，為協助新進員工順利接軌工作，特別於2020年成立「新人訓練中心」，規劃完整的培訓課程，以專業的師資搭配實機實作的教學，就是要協助新進同仁能夠完整建立工作上所需的技能基礎。此外，馬光也致力於建立開放與多元包容的工作環境，並鼓勵相關背景人才加入醫療服務產業，且提供相當具競爭性的薪資與福利給就職的員工。這次馬光也打破慣例，歡迎高中高職（含）以上或專科畢業的人才加入，更開放兼職診助人員與兼職護理人員的缺額，讓就學中的同學也能藉由工讀的方式一探馬光醫療網內部的企業文化價值。

馬光醫療網執行長黃福祥表示，「善待員工」是馬光醫療網的企業核心價值，不僅致力於打造讓患者最放心看診的環境，同時也為員工準備安心就業的職場。黃福祥表示，一直以來秉持著「員工快樂，患者就會快樂」，是馬光堅定的核心價值，用最穩紮穩打的經營理念，並期待更多優秀的新血與具有服務熱情的人才加入，與馬光一同邁向下一個里程碑。