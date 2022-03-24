PTT棒球版去年初有人以帳號「CrazyWinnie」PO文，爆料中華職棒統一獅隊球員潘傑楷趁老婆待產約砲，潘不滿提告，檢方查出PO文者是「台獨機關槍」李柏璋，將他依加重誹謗罪嫌起訴。台北地院24日開庭，李柏璋表示願與對方調解，但當初是親眼看到潘男約砲對象手機中的對話紀錄，也找好統一獅球隊內的證人，後續就看對方的態度。

另一件讓「CrazyWinnie（沒品維尼）」帳號聲名大噪的事，是2021年11月林秉樞涉嫌毆打、拍攝民進黨籍立委高嘉瑜，在林男過去種種渣男黑歷史被紛紛揭露之際，李柏璋也利用該帳號在網路帶風向，試圖幫林秉樞洗白，後來才被網友起底，指出「CrazyWinnie」就是李柏璋手上的網軍帳號。

據檢方調查，「CrazyWinnie」2021年1月間，於PTT棒球板發文指統一獅有球員「老婆待產還約砲隊上妹妹到房間」，並交代該球員年度精彩球，被比對出影射潘傑楷。經潘提告，檢方查出PO文者就是李柏璋，但由於李並未拿出相關佐證，因此將他起訴。

李柏璋在庭外表示，自己確實是撰文者沒錯，但「CrazyWinnie」是他朋友的帳號，當天因為是他生日，所以請朋友用該帳號PO文。據他了解，全案是潘妻因為相信丈夫堅持提告，但他會得知此事，是某次在跟統一獅球員聚餐時，潘傑楷約砲對象主動提及，並當場出示對話紀錄，這些截圖和在場證人，他都已經準備好，但他仍會先和潘調解，再視情況提供或要求傳喚上述人證、物證。