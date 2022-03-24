江姓富家女在夜市和好友吵架，竟遷怒自己包包裡的寵物天竺鼠，當街抓起來重摔3次，導致天竺鼠慘死。高雄地院認為手段殘忍，依違反《動物保育法》判江女拘役30天，得易科罰金，併科20萬元罰金，可上訴。

判決指出，江女家境富裕，但染有吸毒惡習，飼養一隻天竺鼠，平時還會帶出門，2021年8月27日凌晨，江女在六合夜市逛街時和友人爆發口角，暴怒的她認為天竺鼠在包包裡一直亂動，氣得當街抓起天竺鼠往地上重摔。江女見天竺鼠落地還在動，又撿起重摔2次，天竺鼠當街慘死。警方獲報到場，將江女逮捕送辦。

《動保法》第25條規定「宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失」，處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金。

法官認為，江女只因為心情不好，就殘忍虐殺天竺鼠，不僅手段殘忍，還危害保護動物的社會風氣及善良秩序。考量她有毀損、毒品前科，依違反《動保法》判她拘役30天、併科罰金20萬元，全案仍可上訴。

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