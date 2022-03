3月1日澤倫斯基第一次對歐洲議會演講,從那場視訊演講開始,發起了澤倫斯基的全球演講之旅。

黃暐瀚分析,這場演講的重點在於澤倫斯基講烏克蘭語,然後有一個德國的翻譯官翻成英文,澤倫斯基慷慨激昂告訴大家,哈爾科夫大學城20%都是俄羅斯來的人,普丁狂轟濫炸打死了十幾個小孩,講到翻譯官哭出來,現場最年輕歐洲議會的女議長非常愛小孩,小孩因戰事而死亡令人生氣,所以歐洲議會的與會者全部站起來鼓掌。

接下來,開始到德國、英國、加拿大過網路視訊的方式全球巡迴演講,在德國談推倒柏林圍牆;在英國談二次大戰的首相邱吉爾、莎士比亞名劇哈姆雷特裡面的to be or not to be;在加拿大談多倫多、溫哥華如果遭受攻擊也被轟炸,澤倫斯基繼續投其所好,到美國國會演講。

黃暐瀚說,兩個慘痛經驗是美國人最痛的,就是珍珠港、911唯二美國本土被攻擊的事件,澤倫斯基不是在美國傷口上灑鹽,而是在告訴美國人,再不來幫烏克蘭,有一天打到美國就知道痛了,所以演講結束後拜登跟國會同意又增加好幾百億給烏克蘭。

黃暐瀚指出,澤倫斯基有3個重要演講術,第一個是動之以情、再來是說之以理,還要威之以嚇,美國人不動、想想珍珠港和911,所以還是趕快出錢出力,所有人都拜倒在澤倫斯基的三寸不爛之舌下。

