龍華科大校長葛自祥（右）與智泰科技董事長許志青簽訂協議，共同成立AI培訓中心。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

智泰科技捐贈300套VisLab人工智慧圖像檢測模型訓練軟體，培育學子具備AI專業技能。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

深耕AI人工智慧教育，龍華科技大學日前攜手智泰科技公司產學合作，由智泰科技捐贈300套「VisLab人工智慧圖像檢測模型訓練軟體」，雙方共同成立AI培訓中心，以結合軟體與硬體設施環境，積極培育AI模型訓練系統相關專業人才，達成提升台灣學生競爭力的目標。

龍華科大校長葛自祥表示，學校秉持「務實、卓越、創新」辦學理念，定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學。多年來致力推動產學鏈結、學用合一的實作教育，長期深耕產學合作，讓學生提前掌握產業趨勢。

葛校長指出，智泰科技捐贈的「VisLab人工智慧圖像檢測模型訓練軟體」，可形成AI影像辨識及檢測技術，學習VisLab軟體可將其擴展運用至生活及工作中，為AI教育扎根，此次雙方共同合作，期盼攜手推動AI教育與業界人才培訓，讓學生具備相關技能，能夠以AI專業技能提升職場競爭力，成為未來產業亟須人才。

智泰科技董事長許志青則表示，VisLab是智泰科技耗時多年、自行研發的AI圖像檢測模型訓練軟體，即便是未曾學習程式語言的人士，也能以簡易、格式化操作訓練，藉由VisLab立即感受AI技術所帶來的便利；而人與電腦互動、訓練AI智能深度學習過程，經由產業應用、累積經驗並保留傳承，也是邁入「元宇宙」時代不可或缺的基礎。

許董事長說，智泰科技日前捐贈桃園市22所高中職、每校50套，總計1100套的「VisLab人工智慧圖像檢測模型訓練軟體」，並由龍華科技大學、臺灣師範大學合作提供教師培育課程，讓桃園設有專業群科的高中職可以運用相關資源，並發揮12年新課綱「探索學習、解決問題、運用工具」的精神，幫助學生在高中階段就接觸到創新AI教育、程式設計或自造者Maker的訓練。龍華科大積極致力產學鏈結及產學服務，擁有新穎完善教學設備及深厚研發量能，期許本次與龍華共同成立AI培訓中心，落實產官學合作精神，對國內AI智慧教育將有更大的發展，有助儲備未來於工業、製造業就業所需技能和競爭力。