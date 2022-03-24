2022智慧城市展台北場進入第三天，首屆高雄智慧城市展也在今(24)日盛大開幕。遠傳(4904)以「遠傳大人物 5G新高度」為主軸，在北、高兩地同步參展，在高雄的展出更聚焦創新應用融合在地需求，包括5G智慧旅運、交通低碳解決方案等，加速港都轉型升級。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳深耕5G大人物(大數據、人工智慧、物聯網）技術與發展多元場景應用，不僅要協助城市及產業數位轉型，更要邁向永續發展，一同協助台灣面對2050淨零轉型的挑戰。

遠傳期望藉由加入高雄5G AIoT國際大聯盟以及參與首次高雄智慧城市展，協助高雄市讓更豐富的智慧應用落地，打造幸福宜居城市、建構完整的5G AIoT生態系，並將遠傳投入ESG及能源管理的豐富經驗帶到高雄，加速高雄轉型綠色低碳城市，邁向碳中和願景。

台灣港務公司攜手遠傳打造多項5G智慧旅運創新應用，結合交通部5G帶動智慧交通技術與服務創新及產業發展計畫，於高雄港旅運中心導入包含AI查找尋人、道路偵測、車道監控、人流判斷、廣播告警等全方位旅運服務，有效升級旅客安全與營運效率，並藉由交通與觀光大數據服務優化觀光體驗與效益，期盼協助高雄港轉型為科技智慧港。

首度亮相的智慧觀光新媒體服務，使用環場4K影像與特效，讓進館的民眾彷彿置身到高雄知名景點，從地面浮升到高空視角，欣賞獨家360度港灣全景，並搭配專業語音介紹導覽，內藏景點的互動彩蛋，提升體驗互動性與趣味性。未來搭郵輪來到高雄港觀光的旅客，也可藉此在靠港的短短時間內遊覽高雄多處知名景點。