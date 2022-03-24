臺企銀(2834)今（24）日召開線上法說，發言人林昌育表示，2022年將聚焦2大方向、3大策略提升營運績效，受惠資產品質持續優化、升息周期啟動有望帶動利差擴大，預期相關效益顯現將帶動獲利續創佳績，放款平均餘額目標維持約6％成長。

臺企銀2021年合併淨收益241.06億元、年增達10.23％，提存前稅前淨利109.89億元、年增達16.41％，雙創歷年新高。雖然各項提存增至51.87億元、年增達27.94％，稅後淨利51億元、仍年增8.47％，每股盈餘（EPS）0.66元，重返成長軌道。

臺企銀去年利息淨收益178.04億元、年增9.97％，手續費淨收益33.34億元、年增達18.19％。放款平均餘額1.24兆元、年增6.12％，存款平均餘額1.59兆元、年增10.52％，活存比提升至53.84％，使存放利差自1.24％升至1.29％，淨利差（NIM）自0.91％升至0.93％。

臺企銀去年嚴格加強授信品質管控與風險分散，在積極提存備糧下，逾放金額降至36.85億元、年減達39.92％，使逾放比自0.5％降至0.28％、覆蓋率自233.6％躍升至422.69％，資產品質創歷年最佳。資本適足率13.39％、第一類資本比率9.83％，維持允當水準。

臺企銀發言人林昌育表示，去年對臺企銀是轉型的一年，在新任董事長林謙浩上任後訂定具挑戰目標，雖然過程甚具挑戰，但成功奠定良好基礎，資產品質創下歷年最優異紀錄，對股價及未來營運均帶來正向影響。

臺企銀截至2022年2月底逾放率續降至0.2％、覆蓋率提升至615％，在資產品質持續提升下，使各項提存費用大減，帶動前2月自結合併稅前淨利17億元、年增達90.22％，稅後淨利14億元、年增達85.74％，每股盈餘0.18元。

展望2022年，臺企銀聚焦優化授信品質、開創多元獲利2大方向，敲定擴大存放利差、控款資本品質、加強風險管理3大策略，聚焦提高放款平均利率、降低存款平均支出率，降低新逾放發生、提升不良債權催收績效，並提升資本運用效率、管理授信客戶集中度。

林昌育表示，臺企銀今年提存壓力下降許多，配合升息周期啟動，可望帶動利差逐步擴大，看好相關效益持續顯現將帶動獲利續創佳績。臺企銀將持續致力提升中小企業放款規模，強化舊戶維繫及新戶開發，鞏固中長期放款的長項業務，預期放款餘額可維持約6％成長。