由旺旺中時媒體集團Click Awards主辦，大大學院協辦的「2022時報會館趨勢商機論壇」，專訪原創聖女之歌、參天律等知名遊戲IP，參與全球下載量破千萬的遊戲「原神」美術設計，大中華地區最具規模的遊戲研發企業唯晶科技營運總經理孫雨塵；帶你了解，遊戲產業與元宇宙的前世今生，未來的娛樂產業將會進入什麼樣的商業模式？

談起NFT、遊戲、元宇宙三者的關係為何？孫雨塵表示從遊戲產業的觀點來看，元宇宙其實就是一個可以用NFT作為交易媒介的超大型遊戲；而所謂元宇宙的概念，其實早在20年前MMORPG Video Games誕生時就已經存在了，只是當時的規模還不大且無法串聯；伴隨著WEB3.0時代來臨，元宇宙的範圍及功能也越來越多元化，包含虛擬貨幣與現實法幣的轉換。而NFT是一種新的經濟型態，讓使用者用虛擬加密貨幣，去買賣永久存在於元宇宙的東西，且無法被複製。

「2022時報會館趨勢商機論壇」，從元宇宙到NFT。(圖／主辦單位提供)

孫雨塵認為，「只要人類還活著就會需要娛樂，遊戲產業存在意義就是要做給人玩的」，即便遊戲產業是最熟悉元宇宙的產業，假設未來全球玩家都進入元宇宙且習慣使用NFT交易，那對現有的遊戲生態就產生衝擊，產業勢必要迎合消費者及其市場的變化，改為製作能在元宇宙裡面玩的遊戲。然而如同知名電影一級玩家裡面所呈現成熟的元宇宙世界，以雛型而言，我個人覺得可能幾年內很快就會出現，但以成熟而言，關鍵在於只要能有一間這類全球化超大型社群平台公司願意出面進行整合和串接，帶入極大量的使用者，那麼依照有人潮的地方就有錢潮的原理，各種遊戲或遊戲以外的功能就會自然而然地在幾年內快速出現。

而對於唯晶科技來說，多年來和全球多家遊戲大廠合作開發過上千個遊戲，其中包含：遊戲美術外包、遊戲全案代工、遊戲技術開發…等委託，其豐富的經驗，讓唯晶對於數位內容的設計與製作相當在行；而在元宇宙中，不論遊戲業或遊戲以外的行業，都需要數位內容的製作，舉例來說：可能從一雙知名品牌的NFT虛擬球鞋、到一間能陳列和買賣商品的虛擬商店、或一間能製造虛擬球鞋的虛擬工廠、甚至讓這間虛擬工廠裡面還能夠有員工在裡面移動或交談或工作，我們都有能力承接客戶的委託，幫客戶實現需求。對唯晶來說，成為元宇宙中的建築業、製造業、代工業，就是未來的布局。(文／林洛安)。

3月29日至3月30日，下午2:00-4:35，採線上演講形式，一起帶你了解元宇宙、NFT未來佈局。詳情請見報名網址。