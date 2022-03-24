中國外交部發言人汪文斌24日主持例行記者會。有記者提問，據報導，北約祕書長史托騰柏格稱，中國正在透過傳播謊言和虛假資訊來對俄羅斯給予政治支持，他還表達了對中國將給俄羅斯提供物質支持的擔憂。汪文斌駁斥指出，化解危機需要的是冷靜理性，而不是點火澆油，任何對中方的無端指責和猜忌都將不攻自破。

汪文斌表示，指責中方散佈涉烏克蘭的虛假資訊，本身就是在散布虛假資訊。中方始終本著客觀公正的態度，為早日實現停火止戰，避免人道主義危機，恢復和平穩定作出積極努力。中方一貫主張，烏克蘭應當成為東西方溝通的橋梁，而不應成為大國博弈的前沿。

汪文斌說道，歐洲各國應當秉持戰略自主原則，同包括俄烏在內的相關國家一道，本著安全不可分割精神，通過對話談判，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。美國和北約也應當同俄開展對話，解開烏克蘭危機背後的癥結。

「化解危機需要的是冷靜理性，而不是點火澆油；恢復和平需要的是對話溝通，而不是施壓脅迫；實現長治久安，需要的是照顧各方的合理安全關切，而不是推行集團對抗，謀求絕對安全」。

汪文斌強調，中方的立場同大多數國家的願望相一致，時間將證明，中方的主張是站在歷史的正確一邊，任何對中方的無端指責和猜忌都將不攻自破。