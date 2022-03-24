嘉義喜宴傳染鏈延燒，雲林縣今（24日）新增案22395（阿嬤）、22396（孫女）共2個確診案例，2人在被匡列當天（22日）都是PCR陰性，23日都咳嗽而第二次採檢轉為陽性，其中阿嬤CT值18.2，孫女CT值27.8。

今天新增的2人確診案例，源頭是21日確診的案22137退休男校長，他傳染給西螺教會60歲女職員（案22179），女職員又傳給50歲女同事（案22180），同事回家再傳給母親（案22395）、姪女（案22396）。

案22395高齡80歲，白天在日照中心學習，由於她22日採檢是陰性，根據中央流行疫情指揮中心的指引，她22日不具有傳染性，因此與她一起上課的51名同學僅被要求自主健康管理，不須居家隔離，雲林縣衛生局為謹慎起見，51人仍採檢做PCR檢測。

不過案22395身體不適曾到雲林基督教醫院就診，與她一起候診的27人被匡列居家隔離。

案22396（年齡10多歲）就讀於西螺農工進修部，她也是22日PCR檢測陰性，因此西螺農工的26名師生僅需自主健康管理，衛生局同樣已採檢做PCR檢測。