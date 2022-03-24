北市萬豪酒店外爆離奇槍擊 男疑上錯車怒開千萬賓利1槍落跑 16:112022/03/24 中時 胡欣男 、 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市大直樂群二路，24日下午2時許傳出槍擊案。警方獲報，1輛賓利轎車停在路邊，後座被人開了1槍，無人受傷，現場賓利車駕駛報案，表示與陌生人發生爭執，槍手無故開槍，已搭計程車逃逸。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市大直樂群二路，24日下午2時許傳出槍擊案。警方獲報，1輛賓利轎車停在路邊，後座被人開了1槍，無人受傷，現場賓利車駕駛報案，表示與陌生人發生爭執，槍手無故開槍，已搭計程車逃逸。（民眾提供） 台北市大直樂群二路，24日下午2時許傳出槍擊案。警方獲報，1輛賓利轎車停在路邊，後座被人開了1槍，無人受傷，現場賓利車駕駛報案，表示與陌生人發生爭執，槍手無故開槍，已搭計程車逃逸。（民眾提供） 台北市大直樂群二路，24日下午2時許傳出槍擊案。警方獲報，1輛賓利轎車停在路邊，後座被人開了1槍，無人受傷，現場賓利車駕駛報案，表示與陌生人發生爭執，槍手無故開槍，已搭計程車逃逸，警方正調閱監視器畫面追捕中。 槍手開「賓士」到場，疑似將對方的賓利誤認成自己的車，才憤而開槍。（民眾提供） 據了解，該輛賓利停在路邊，駕駛正在車內等老闆，右後座車門卻遭陌生人拉開，一屁股坐下來。駕駛下車與陌生人發生爭執，請他離開，陌生男子唸唸有詞說，「這不是我的車嗎？」雙方拉扯，男子竟掏出一把手槍，朝左後座開1槍後徒步再攔計程車逃逸。 台74線霧峰段恐怖火燒車 駕駛和乘客驚險逃命 開車看A片「車身左右搖晃」警攔查一看不得了 #後座 #駕駛 #逃逸 #陌生人 #台北市大直 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 驚悚畫面曝！混凝土車過彎失控「90度甩飛」翻覆員林大道 16:512022/03/23 社會 菲籍自行車選手遭後車追撞身亡 肇事駕駛還棄車落跑 08:252022/03/20 社會 酒駕分神看手機 屏東男子自撞民宅現場一片狼藉 14:422022/03/21 社會 女教師台88線遇死劫 掉鐵片駕駛：當天有發現零件不見 12:432022/03/20 社會 台88線鐵片奪命 警3天過濾2000車逮人 04:102022/03/21 社會新聞 台2線貢寮段3大車追撞 1駕駛困曳引車獲救 10:162022/03/21 社會 竹市西濱死亡車禍 自小客車衝對向撞擊大貨車 駕駛當場死亡 14:512022/03/21 社會 桃園2萬支天羅地網立功 肇逃男屏東逮回 04:102022/03/20 地方新聞 高雄小黃駕駛開一半「後座冒大火」 疑是放這1物引自燃 20:152022/03/22 社會 車行股權糾紛 男闖火鍋店連轟3槍 04:102022/03/21 社會新聞 東航空難尋獲黑盒子 機師健康良好 04:102022/03/24 產業財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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