台北市大直樂群二路，24日下午2時許傳出槍擊案。警方獲報，1輛賓利轎車停在路邊，後座被人開了1槍，無人受傷，現場賓利車駕駛報案，表示與陌生人發生爭執，槍手無故開槍，已搭計程車逃逸。（民眾提供）

台北市大直樂群二路，24日下午2時許傳出槍擊案。警方獲報，1輛賓利轎車停在路邊，後座被人開了1槍，無人受傷，現場賓利車駕駛報案，表示與陌生人發生爭執，槍手無故開槍，已搭計程車逃逸。（民眾提供）

台北市大直樂群二路，24日下午2時許傳出槍擊案。警方獲報，1輛賓利轎車停在路邊，後座被人開了1槍，無人受傷，現場賓利車駕駛報案，表示與陌生人發生爭執，槍手無故開槍，已搭計程車逃逸，警方正調閱監視器畫面追捕中。

槍手開「賓士」到場，疑似將對方的賓利誤認成自己的車，才憤而開槍。（民眾提供）

據了解，該輛賓利停在路邊，駕駛正在車內等老闆，右後座車門卻遭陌生人拉開，一屁股坐下來。駕駛下車與陌生人發生爭執，請他離開，陌生男子唸唸有詞說，「這不是我的車嗎？」雙方拉扯，男子竟掏出一把手槍，朝左後座開1槍後徒步再攔計程車逃逸。