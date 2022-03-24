2022智慧城市論壇暨展覽首度移師高雄舉行，今（24）日開幕集結150餘家廠商、近500攤參展。（柯宗緯攝）

2022智慧城市論壇暨展覽首度移師高雄舉行，今（24）日開幕集結150餘家廠商、近500攤參展。（柯宗緯攝）

2022智慧城市論壇暨展覽首度移師高雄舉行，今（24）日開幕集結150餘家廠商、近500攤參展，展期3天將有25場專業論壇，預計吸引3萬多人參觀及交流。高市府也開設線上展會平台，以元宇宙城市意象提供無法前來的國外廠商線上參與，期待提升高雄國際能見度，並達到實際商機擴散效果。

高雄市副市長林欽榮提到，這是該展9年來首度在高雄舉行，讓世界看見高雄發展智慧城市的企圖心；高雄在產業上，打造S型高科技產業廊帶、5年投入110億的亞洲新灣區5G AIoT創新園區，翻轉高雄的產業結構，半導體材料、5G AIoT等產業聚落成形。

林欽榮指出，2022智慧城市創新應用獎，高雄拿下兩項創新應用獎，分別是農業局「農來訊」及小港醫院「X光片肺炎影像AI深度學習」。「農來訊」整合各項農情大數據、超過56項農產品，包括氣象動態、作物防災告警、蔬果產銷資訊，輔助農民決策。至於小港醫院X光片肺炎影像特徵的AI深度學習模型，只要3分鐘即可得知新冠肺炎感染結果。

主辦單位之一的台北市電腦公會理事長彭双浪指出，今年展覽主題為「數位轉型再創智慧城市新高峰」，展出智慧城市的各種物聯網解決方案，盼吸引國內外智慧交通、醫療、建築、節能、數位治理相關廠商或政府來高雄與在地企業進行跨業交流或合作，有助加快高雄發展智慧城市的腳步。

經濟部工業局「智慧城鄉主題館」則邀集先進醫資等12家智慧應用廠商，以「新創、農業、健康、治理、交通、教育」6大主題，展出AIoT智慧化可可生產、旅行區塊鏈、水聚寶智慧養殖、AI精準健康共照、無人機農情勘災、定位安全管理等，期待媒合國內業者與各縣市合作，並將台灣智慧應用軟實力，行銷新南向國家。