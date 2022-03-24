衛福部今天預告全民健康保險投保金額分級表修正草案，擬將投保上限從新台幣18萬2000元提高至21萬9500元，粗估有13萬人每月負擔增加116至1939元不等，可望挹注健保每年17億財源，預計5月起開始實施。

現行全民健康保險投保金額分級表共分9組，以第9組的18萬2000元為最高級別，修正草案則是增設第10組，並往上增加五級距，且每級距以7500元計算，讓最高薪資天花板來到21萬9500元，調幅介在4％至21％。

衛福部社會保險司司長商東福表示，由於近年基本工資調幅已到46％，考量健保投保上限已12年未調整，因此上次於健保會中決議調高薪資天花板，以維持健保縮小貧富差距之精神。

商東福指出，若連同眷屬一同計算，調整後約13萬人受影響，其中有2萬人屬於自行開業的醫師、律師等專技人員，每月要多繳388至1939元，其餘則為受雇者，僅要負擔30％的保費，每月增加116元至581元。

商東福說，透過這項新制可望為健保每年多增加17億元的經費，草案自預告起兩周對外徵求意見，若無其他問題可於5月正式上路。