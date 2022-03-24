金馬影帝莫子儀扮演漂流在宇宙之間的太空人。（相信音樂提供）

金馬影帝莫子儀助陣宇宙人〈我還繞著你在旋轉〉MV。（相信音樂提供）

宇宙人新歌〈我還繞著你在旋轉〉MV，請來金馬影帝莫子儀獨演出宇宙中的旅人，孤單一人在船艙遙望身處地球的情人，卻不幸遭隕石襲擊而偏離軌道，無止境在宇宙漂流，不停繞著地球旋轉。MV拍攝得在一天內展現許多內心戲，有悲、有喜、孤寂、焦慮和釋懷，通通表現得爐火純青，問莫子儀怎麼做到，他說：「主要還是因為宇宙人的音樂，我自己在聽這首歌時，就給了我這樣的感受，包括旋律和歌詞本身的豐富意涵就很能打動我！」

莫子儀闊別1年多跨刀演出MV，他透露第一次聽宇宙人的音樂是聽到他們的日文專輯，「其實那時候我是在聽日文歌，結果突然聽到他們的歌，想說『這不是台灣的樂團嗎』，所以印象特別深刻，很喜歡他們」。而小玉也分享當時拍攝時，導演形容「莫子儀的表演是有機的」，讓宇宙人更加放心且期待地把〈我還繞著你在旋轉〉MV交給莫子儀來詮釋。

被問起若是永久迷航的太空人，宇宙人會做什麼事情打發時間？貝斯手方Q笑答：「我會把自己冷凍起來！看最後誰會把我撿起來解凍，這樣就可以直接跳過無聊的時間，因為我很害怕無聊！」一旁小玉相當有既視感，笑回：「你是要當美國隊長喔！」而想像力豐富的方Q則斷言吉他手阿奎會和《星際效應》中留守太空船的羅米利一樣，成功算出黑洞的理論，阿奎搞笑接話：「可能等你們來的時候，已經等了20幾年了！」

談起〈我還繞著你在旋轉〉創作，小玉說，這首歌非常適合在演唱會唱，包含開頭阿奎吉他前奏，加上中間方Q搖滾國歌式的貝斯solo，以及整個主題旋律，也有可以大合唱和安靜下來的部分，是一首巧思很多、很完整的歌。小玉更透露這首歌打磨許久，不過歌詞中一句「過期的問候」卻是誤打誤撞出來的傑作，「我當時在隨意發音亂哼，結果阿奎空耳聽到以為我唱的是『過期』，我覺得很棒就放進去了！創作最有趣的就在言者無意，聽者有心，這是我們創作過程滿重要的一環。」