香酥的麵包、剛出爐的蛋糕總是讓人難以抗拒，然而，防腐劑、人工香料等添加物，對健康是隱形殺手，家樂福的自製烘焙商品自2014年開始調整配方，並取得「無添加發展促進會」（Anti Additive Associations）無添加驗證，要放心享受美食，減少添加物才是根本之道。

A.A.（Anti Additive）意指「無添加物」，只要購買時看到「AA無添加驗證標章」藍色小圓圈標章，就代表消費者不會將鮮味劑、漂白劑、人工色素、防腐劑、品質改良劑等不健康的添加物吞下肚，也代表不使用添加物來改變食物口感、縮短食品製作時間、延長食物保存期限等，讓人人買得安心、吃得放心。

家樂福的自製烘焙商品自2014年開始調整配方，使用紐西蘭進口安佳奶油以及義大利橄欖油，讓商品原始呈現；同時也使用新鮮酵母，寧可延長麵包製作的時間，也堅持不添加改良劑。

2019年家樂福更取得「無添加發展促進會」無添加驗證。只要是家樂福自製烘焙商品的每項原料，都要經過層層審核，才能獲得此一標章。

家樂福自製烘焙的多款人氣麵包、吐司，除了多款都已取得「無添加驗證標章」，也是主廚群特別研發調理，並堅持使用品質優良的原料，像是使用紐西蘭進口安佳奶油的白吐司、丹麥土司與大菠蘿麵包，奶酥餡香氣濃郁，一咬下的瞬間甜美滋味即在口中化開；尤其白吐司，以中重法長時間低溫發酵18小時製成，以最簡單、天然的材料，就能吃到單純的麥香與乳香；又或是遵循傳統法國工法，使用安佳奶油層層折疊烘烤出的法式手工大羊角，選擇多元又健康，可滿足全家人的喜好。

而為了讓消費者吃得更健康，家樂福專業烘焙團隊也精心製作出數款通過「100％無添加」最高等級認證的麵包與點心，從法國長棍麵包、白土司、大波蘿、全麥土司、法國麵包系列（長棍／大圓／亞麻籽海鹽長棍)、軟歐麵包等基本款式，到下午茶必備的經典瑞士捲（水滴巧克力／鹹蛋糕捲)、黑眼豆豆以及日式燒烤麻糬等，多數使用紐西蘭進口安佳奶油、福樂一番鮮鮮奶製作，並通過「100％無添加」認證，讓爸媽放心買，一家大小都能安心吃。

吃點心帶來的滿足感是無可取代的，不僅能觸發美食體驗、抑制飢餓，更能讓人維持好一陣子的愉悅感。有網友就推薦，「如果真的怕胖又想吃麵包，一定要看清楚家樂福無添加標章，才不會攝入過多不必要的添加物！」、「前幾天從家樂福買了法式手工大羊角，奶油香超濃、而且完全不油膩！再配一杯咖啡，就是完美下午茶！」

另外，也有網友分享，每天幫小孩準備早餐是令人頭痛的問題，「家樂福的無添加麵包簡直是救星！」、「大波蘿跟軟歐麵包是我們家小孩的最愛，既美味又有滿滿的飽足感，而且不用擔心吃下過多的添加物。」