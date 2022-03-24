中小學時期，午餐時間忙著抬餐桶、排隊打菜是多數人的共同回憶，一名男網友回想起，當時用餐時間只有30分鐘，但還要加上清洗餐具、打掃、午休等時間，忍不住抱怨「每次吃飯都很趕」，網友也點頭直呼，「學生時期覺得還好，但現在回想覺得不合理」。

原PO在PTT八卦板發文回憶，以前中小學吃營養午餐，用餐時間只有30分鐘，扣掉沖洗餐具、排隊打菜的時間，用餐時間所剩不多，就算想加菜，也因為時間的關係而作罷，「甚至有些人因為30分鐘快到了，就乾脆不吃，把碗裡吃沒多少的食物通通拿去倒掉，真的滿浪費」。

原PO提到，高中的午餐時間一樣只有30分鐘，但有些人還要到樓下合作社買午餐，扣掉下樓、排隊、上樓等時間，用餐時間也剩沒多少，直言「給充裕一點的時間好好吃飯應該比較好吧」。

「大家認為以前吃飯的時間只有30分鐘會不太夠嗎？」對此，不少網友點頭直呼，「學生時期覺得還好，但現在回想覺得不合理」、「吃完還要馬上接午休強迫你睡覺，也很怪」、「仔細想想真的超趕，但當時還是願意花10分鐘去買午餐」、「國中30分鐘除了要吃飯，還要打掃教室」、「從小養成吃飯速度快，長大胃病也多」、「奴性養成從小開始」。

也有網友表示，「通常5分鐘就搞定，馬上衝出去搶球場」、「以前都急著吃完，趕在午睡前衝出去投個球」、「當兵新訓吃飯5分鐘才是真的不合理」、「現在想想營養午餐真好，50元不到且營養均衡」、「上班也是一樣啊，午休1小時，30分鐘吃飯，30分鐘睡覺」。