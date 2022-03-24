方文琳送別唐川。（粘耿豪攝）

吳政迪送唐川最後一程。（粘耿豪攝）

製作人湯昇榮、陳慧玲送唐川最後一程。（粘耿豪攝）

湯昇榮曾與唐川合作《茶金》。（粘耿豪攝）

演藝總工會理事長康凱與秘書長曹雨婷送唐川最後一程。（粘耿豪攝）

《窩卡》導演温晴率劇組送唐川最後一程。（粘耿豪攝）

曾兩度獲金鐘獎肯定的金鐘視帝唐川（本名曾均崧），13日晚間病逝，享壽69歲。24日舉辦告別式，唐川生前影視作品無數，也長期關注客家語言及文化推廣及傳承，文化部長李永得代表總統頒發褒揚令，客委會楊長鎮主委也頒贈客委會一等客家事務專業獎章及褒揚狀，場面備極哀榮。而包括《茶金》製作人湯昇戎、製作人陳慧玲、方文琳、吳政迪、導演李鼎等人都前來送「唐爸」最後一程。

唐川生前盡力為客家影視和語言奉獻，以客家電視台《日頭下月光光》的「日頭哥」打響知名度，家屬特別選了「日頭哥」的模樣當作遺照，家屬認為日頭哥的角色，最能展現唐川私下待人親切的一面。

司儀代表唐川家屬致謝詞，感謝各界對唐川的關心與厚愛，也感謝這段時間對家屬的體諒與慰問，這一切都來自唐川一生所積累的各種善緣。唐川在世的時候曾表達，希望自己「出境」時大家能夠保持歡笑，他想用最後一秒鐘逗大家開心，一如他半個世紀的演藝生涯帶給觀眾的各種感動。謝謝大家陪同完成唐川最後一場的人生演出。唐川長期參與客家語言與文化的保存與推展，也關心台灣的演藝生態，現在他的任務告一段落。承蒙總統頒發褒揚令肯定唐川的努力，也謝謝文化部、客委會及教育部的鼓勵。期待未來有更多後生人接棒，讓一切變得更好。

與唐川認識近30年的製作人湯昇榮表示，《茶金》是他們最後一次合作，去年剪接時得知唐川中風，因為疫情無法探望他，知道他一直很勇敢的面對病魔，「今天來送他，希望他好好走，會把他的作品放到更多地方，永遠跟川哥同在」。

湯昇榮說，其實《茶金》伯公一角本來不是找唐川演，讀完本才臨時更動，唐川也很爽快答應，後來把伯公一角演得非常好，第一集和最後一集都有他，在平台播出後也有好成績 ，有透過師母與唐川共享榮耀。

湯昇榮說，唐川什麼角色都能演，從小人物、工人、俏皮鄉長、漁夫、農夫，連中風都演過。最棒的是一直傳遞客家文化，學說逗唱都很多元，「不知道可以誰能取代他的位置」。

曾與唐川合作《大崎下》的方文琳、導演李鼎與徐韜也一起前來送唐川，方文琳一到場就忍不住感傷拭淚，她說跟唐爸常常碰到，但在《大崎下》沒有真正對到戲，「今天過來就是想感謝、感念唐爸，因為這是一部客語戲，客語對我來講是完全陌生的。我記得那天要配音OS，本來想說應該是短短幾句很簡單，結果到現場是好幾頁的內容，我嚇到，然後在我前面錄的是唐爸，其實他4點多就錄完，那我真的一句客語都不會，有些甚至連音都發不出來，唐爸就一個字一個字教我，才有完美OS呈現。」

方文琳感動地說，「他陪我6、7個小時到半夜1點，他的夫人還打來問怎麼錄OS這麼久，你們去哪裡玩了。害我很不好意思，我真的很感念唐爸花那麼多時間教導我，今天特別來送他一程。」

導演李鼎則哽咽說自己到現場很激動，因為跟唐爸合作的戲、重要的劇照竟然是他過世後第一時間公布的照片。他感傷台灣失去一個很重要的父親角色，「因爲唐爸是橫跨三個時代重要的人，是客家男人，也是有趣父親」。

該劇演員徐韜回想與唐爸的相處加起來只有一周，當方文琳跟他說這噩耗時，拍攝時的回憶頓時浮現，他難忘劇中需要唱客家山歌，唐爸在現場不僅不會給他壓力，還很輕鬆教他怎麼哼唱，給他信心，讓他沒有負擔。

金鐘視帝吳政迪表示，其實他跟唐川認識很久，從小就是被唐川大哥看著長大，前幾天有去上香，「我一直記得，他總是笑笑的，很溫暖，所以上香時，我也帶著微笑，在心裡跟他說話，他應該也是笑笑的看著我」。不過兩人戲劇合作不多，反而私下互動比較多，會一起出席客家相關活動。印象深刻的是

他說之前受邀去上《日頭下月光光》，15-20分鐘只有他自己，唐川大哥和另一主持人出聲音，他很緊張，但唐川也沒給他壓力，反而給他力量，前幾天看到臉書回顧想起此事。

唐川去年以學生製片《窩卡》入圍迷你劇男配，導演温晴率領劇組工作人員到場致哀，她說其實當初金鐘前夕懂得知唐川生病，但並不想說，之所以在入圍後原因曝光病情是因為希望能透過大家集氣，讓唐川度過難關。這也是唐川首次接演學生製品，「他跟劇組關係非常非常好，拍攝現場表現很親切、專業，跟我們都很好。他離世讓我們很低迷，希望今天不要太感傷，他可以開開心心，很感謝老師」。

文化部長李永得表示，唐川先生是一個非常敬業的演員，他演出的作品也得到金鐘獎的最佳男配角，也得過最佳男主角，他工作非常的投入認真、態度非常的嚴謹，所以作品得到這樣的榮譽，可以說是對台灣的影視，有非常大的貢獻。另一方面，唐川本身對於客語的素養非常的深厚，他也運用這樣的優勢在工作之餘，努力推廣傳承客家的語言文化，對於台灣多元文化也有非常大的貢獻。因為這個成績得到總統府的肯定，所以頒予總統褒揚令，以表示對他身前成就的肯定跟敬意。